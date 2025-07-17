Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επιβεβαίωσε σήμερα ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στην Τουρκία για την επέτειο των 1.700 ετών από τη Σύνοδο της Νίκαιας, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του χριστιανισμού. Αυτό θα μπορούσε να είναι και το πρώτο ταξίδι του νέου ποντίφικα στο εξωτερικό.

«Ελπίζω να μπορέσω να σας ξαναδώ σε μερικούς μήνες για τον οικουμενικό εορτασμό της επετείου της Συνόδου της Νίκαιας» είπε ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και άλλους εκπροσώπους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής του Νιούαρκ.

Η Νίκαια, η σημερινή τουρκική πόλη Ιζνίκ, απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Το 325 μ.Χ. φιλοξένησε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην ιστορία του χριστιανισμού, την οποία συγκάλεσε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Η σύνοδος αυτή, στην οποία συμμετείχαν περίπου 300 επίσκοποι από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έθεσε βάσεις του δόγματος που αναγνωρίζονται μέχρι και σήμερα από πολλές χριστιανικές εκκλησίες.

Τον Μάιο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε αποκαλύψει ότι ο πάπας του εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Τουρκία.

Το Βατικανό δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το ταξίδι αυτό, που θα είναι η πρώτη επίσκεψη του πάπα Λέοντα στο εξωτερικό μετά την εκλογή του, στις 8 Μαΐου. Αρχικά, ήταν προγραμματισμένο η επίσκεψη να γίνει στα τέλη Μαΐου από τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος όμως απεβίωσε στις 21 Απριλίου, σε ηλικία 88 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

