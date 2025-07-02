Λογαριασμός
Πάπας Λέων σε Εμινέ Ερντογάν: Πιθανή μια επίσκεψη στην Τουρκία στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Πάπας ανέφερε ότι αξιωματούχοι από την Άγκυρα και το Βατικανό επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες της επίσκεψής του στην Τουρκία

Συνάντηση με την  πρώτη κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν είχε σήμερα, Τετάρτη στο Βατικανό ο Πάπας Λέων ο οποίος και της είπε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Τουρκία στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντησή τους.

Ο Πάπας, της είπε ότι αξιωματούχοι από την Άγκυρα και το Βατικανό επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες της επίσκεψης, ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

