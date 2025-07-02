Συνάντηση με την πρώτη κυρία της Τουρκίας Εμινέ Ερντογάν είχε σήμερα, Τετάρτη στο Βατικανό ο Πάπας Λέων ο οποίος και της είπε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Τουρκία στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντησή τους.

Ο Πάπας, της είπε ότι αξιωματούχοι από την Άγκυρα και το Βατικανό επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες της επίσκεψης, ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

