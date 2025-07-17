Σε συμφωνία ήρθαν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και οι νυν και πρώην διευθυντές και στελέχη της Meta Platforms οι οποίοι και κατέληξαν σε συμβιβασμό για τον τερματισμό της δίκης αξίας 8 δισ. δολαρίων για τη ζημία που φέρεται να προκάλεσαν στην εταιρεία επιτρέποντας επανειλημμένες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των χρηστών του Facebook, όπως ανέφερε σήμερα Πέμπτη ένας δικηγόρος των μετόχων.

Οι δύο πλευρές δεν αποκάλυψαν περαιτέρω λεπτομέρειες του συμβιβασμού και οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν απευθύνθηκαν στη δικαστή, Kathaleen McCormick του Δικαστηρίου του Ντέλαγουερ. Η McCormick διέκοψε τη δίκη τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής της με την ίδια να συγχαίρει τις δύο πλευρές.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Αντρέσεν, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στη δίκη και διευθυντής της Meta, επρόκειτο να καταθέσει την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι της Meta Platforms, της μητρικής εταιρείας του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, μήνυσαν τον Ζάκερμπεργκ και άλλα νυν και πρώην στελέχη της εταιρείας, αναφέροντας ότι παραβίαζαν συνεχώς μια συμφωνία του 2012, μεταξύ του Facebook και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, για την προστασία των δεδομένων των χρηστών.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2018, αφού αποκαλύφθηκε ότι τα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook είχαν πρόσβαση από την Cambridge Analytica, μια πλέον ανενεργή εταιρεία πολιτικών συμβούλων, που εργάστηκε για την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, για την προεδρία των ΗΠΑ το 2016.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.