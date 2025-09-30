Ο πάπας Λέων ΙΔ' δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι ελπίζει πως η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ.
«Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία» στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο ποντίφικας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.
«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σήμερα τελεσίγραφο στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δίνοντας προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.
Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα μια πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί σε ερείπια.
