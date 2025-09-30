Πόσο πιθανό είναι να δώσει Tomahawk ο Τραμπ στην Ουκρανία

Η συζήτηση στον Λευκό Οίκο για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία σηματοδοτεί μια ριζική ανατροπή στην αμερικανική πολιτική, καθώς θα επιτρέψει στο Κίεβο να πλήττει βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια και να πυροδοτήσει σοβαρά αντίποινα από τη Μόσχα.

Αν και τα μηνύματα που εκπέμπονται από τον Λευκό Οίκο είναι συγκεχυμένα, τις τελευταίες ημέρες η πιθανότητα αρχίζει να αυξάνεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βάνς. «Συζητάμε αυτό το ζήτημα αυτή ακριβώς τη στιγμή», είπε ο Βάνς στο «Fox News Sunday», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση».

Ο απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε την ίδια μέρα ότι πιστεύει πως η Ουκρανία έχει εξουσιοδότηση να πλήττει βαθιά μέσα στη Ρωσία. «Χρησιμοποιήστε την ικανότητα να πλήττετε βαθιά», είπε. «Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως καταφύγια.»

Ο Κέλογκ αργότερα διευκρίνισε τα σχόλιά του, λέγοντας ότι αναφερόταν μόνο στις δημόσιες δηλώσεις του Βάνς και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, και όχι σε κάποιον νέο σχεδιασμό του Λευκού Οίκου.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις δείχνουν ότι είτε η ομάδα του Τραμπ εξετάζει σοβαρά την προμήθεια Tomahawk, όπλων κατάλληλων για μακρινές επιθέσεις στη Ρωσία, είτε επιδιώκει απλώς να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το σκέφτεται, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Σαράντα τρεις μέρες πριν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν περπατούσε πάνω στο κόκκινο χαλί προς το «The Beast» στην Αλάσκα. Όμως τώρα το Κρεμλίνο αναγκάζεται να αντιδράσει στην ιδέα ότι ο πιο αποτελεσματικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ πρόκειται να παραδοθεί σε έναν αντίπαλο που, μόλις επτά μήνες πριν, ο Τραμπ έλεγε ότι «δεν είχε χαρτιά να παίξει».

Ο Tomahawk, που έγινε για πρώτη φορά διάσημος στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, προορίζεται για τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία. Τα τέσσερα μοντέλα του φτάνουν μέχρι την πιο πρόσφατη έκδοση, Block IV, η οποία μπορεί να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τους στόχους από κάτω, επιτρέποντας αλλαγές εν πτήσει. Οι ΗΠΑ δεν θα προμηθεύσουν τα όπλα απευθείας στην Ουκρανία αλλά θα τα πουλήσουν στην Ευρώπη, ώστε αυτή να τα προωθήσει στο Κίεβο. Ωστόσο, αυτό δεν θα καθησυχάσει τις ανησυχίες της Μόσχας ότι η διοίκηση Τραμπ κλιμακώνει σημαντικά και βελτιώνει τις δυνατότητες της Ουκρανίας στο μέτωπο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μιλήσει ελάχιστα για το ζήτημα, το οποίο το χαρακτήρισε «ευαίσθητο». Ξέρει ότι η Ουκρανία έχει ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλου βεληνεκούς drones για να πλήξει ρωσικά διυλιστήρια σε βαθμό που οι ελλείψεις καυσίμων στη χώρα αποτελούν πλέον γεγονός. Είναι προφανές ότι το Κίεβο μπορεί πλέον να πλήττει βαθιά μέσα στη Ρωσία — σε περιοχές που ο πόλεμος θεωρούνταν μακρινός και όπου τις συνέπειες πλήρωναν κυρίως οι φτωχοί. Έχουν δείξει ότι η επινοητικότητα μπορεί να υπερβεί την ισχύ και την τεχνολογία, με τη χρήση μικροσκοπικών drones κρυμμένων σε κοντέινερ για επιθέσεις σε σιβηρικά αεροδρόμια στην Επιχείρηση «Spider Web». Ωστόσο, οι Tomahawk θα αποτελούσαν μια νέα πρόκληση για τις ρωσικές αντιαεροπορικές άμυνες. Κρατικά κτίρια στη Μόσχα και μεγαλοπρεπείς υποδομές του υπουργείου Άμυνας θα μπορούσαν να γίνουν ανοιχτοί στόχοι.

Εάν οι ΗΠΑ επιδιώξουν να βοηθήσουν την Ουκρανία προς αυτή την κατεύθυνση κρυφά, τα συντρίμμια από τους πυραύλους πιθανότατα θα υποδείξουν τον πραγματικό ένοχο. Είναι απίθανο η εμπλοκή των ΗΠΑ να παραμείνει κρυφή και η Μόσχα θα προσπαθήσει να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο.

Δύο προηγούμενα όμως, ίσως μπορούν να δείξουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει μια τέτοια νέα κλιμάκωση. Πρώτον: η απόφαση Μπάιντεν να επιτρέψει τη χρήση ATACMS από το Κίεβο, στην οποία ο Πούτιν απάντησε με την εκτόξευση του νέου, σχετικά, πυραύλου “Ορέσνικ” στο Ντνίπρο.

Ο εν λόγω πύραυλος παρουσιάστηκε ως ένα τρομακτικό όπλο - ένας νέος βαλλιστικός μεσαίου βεληνεκούς πύραυλος, ικανός για φέρει πυρηνικές κεφαλές, που όταν εκτοξεύθηκε όμως έφερε πολλαπλές συμβατικές κεφαλές, με το Κρεμλίνο να παινεύεται ότι μπορούσε να διαπεράσεις τις άμυνες της Δύσης. Ουκρανοί ειδικοί είπαν ότι επρόκειτο για παραλλαγή του RS26 και αναφέρουν ότι στο κύκλωμά του υπάρχουν παλιές, φθαρμένες βαλβίδες.

Δεν φάνηκε πως πρόκειται για ένα μεγάλο τεχνικό άλμα ή μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης, αλλά περισσότερο για επικοινωνιακή επίδειξη ισχύος με πυρηνική χροιά, απάντηση στην κλιμάκωση από τις ΗΠΑ. Η έλλειψη ρωσικών πόρων μετά από τρεισήμισι χρόνια πολέμου μπορεί να σημαίνει ότι και η νέα αντίδραση θα είναι εξίσου φτωχή.

Το δεύτερο προηγούμενο δεν είναι θετικό για την Ουκρανία. Την τελευταία φορά που η διοίκηση Τραμπ απείλησε να κλιμακώσει τη στάση της, το έκανε με δευτερογενείς κυρώσεις σε Ινδία και Κίνα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, μια κίνηση πολύ πιο σκληρή από ό,τι είχε σκεφτεί ο Μπάιντεν. Παρότι επιβλήθηκαν δασμοί 50% κατά της Ινδίας, ο Τραμπ απαίτησε παράλληλα από την Ευρώπη να σταματήσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων για να προχωρήσει παραπέρα και μέχρι στιγμής έχει διστάσει να προχωρήσει.

Αυτή ίσως είναι η μοίρα και της συζήτησης για τους Tomahawk: Όταν φαίνεται ο Τραμπ να φτάνει κοντά μια οριστική απόφαση, εν τέλει τείνει να αναβάλλει τα πιο καταστροφικά μέτρα και να διατηρεί τη φιλία του με τον Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

