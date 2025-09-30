Σχέδιο Τραμπ: Τα συν και τα πλην

Πρώτιστη δυσκολία εφαρμογής του σχεδίου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, που ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, είναι η εξασφάλιση της θετικής απάντησης της Χαμάς. Από τη στιγμή που η οργάνωση θα πει το μεγάλο «ναι», τότε Ισραήλ και Χαμάς θα κληθούν να καθορίσουν την χρονική αφετηρία των πρώτων 72 ωρών της εφαρμογής του σχεδίου, κατά την διάρκεια των οποίων όλοι ανεξαιρέτως οι όμηροι θα απελευθερωθούν, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και βαρυποινίτες θα αποφυλακιστούν – εκ των οποίων 250 ισοβίτες – και ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από το μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής ζώνης του θύλακα.

Σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης

Στη συνέχεια θα συσταθεί πολυεθνική αστυνομική δύναμη, που θα αποτελείται κατ’ αρχήν από ένστολους Αζέρους, Εμιρατινούς και Ινδονήσιους μισθοφόρους. Παράλληλα, τα μέλη της Χαμάς θα κληθούν να παραδώσουν τα όπλα τους στην πολυεθνική δύναμη και αφού θα δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμβιώσουν αρμονικά με τους συμπολίτες τους στη Γάζα, θα τους αποδοθεί αμνηστία, αλλά και το δικαίωμα να αναχωρήσουν οικειοθελώς για το εξωτερικό (όχι όμως με προορισμό τη Δυτική Όχθη) με εγγυήσεις για την προσωπική τους ασφάλεια. Προβλέπεται επίσης ο σχηματισμός μίας απαραταξιακής, απολιτικής παλαιστινιακής κυβέρνησης τεχνοκρατών, που θα διακυβερνά τον θύλακα υπό την επίβλεψη του «Συμβουλίου Ειρήνης» με επικεφαλής τον πρόεδρο Τραμπ. Στο «Συμβούλιο» θα κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι ξένοι ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο τέως Βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ. Τελικός στόχος του σχεδίου θα είναι η απόδοση της διακυβέρνησης του θύλακα στην Παλαιστινιακή Αρχή, αφού όμως προβεί σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις και σε «αποριζοσπαστικοποίηση» της κοινωνίας της.



Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι από το σχέδιο απουσιάζουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα – με εξαίρεση βέβαια την περίοδο των πρώτων 72 ωρών της εφαρμογής του. Δεν προβλέπονται επίσης συγκεκριμένες προθεσμίες ολοκλήρωσης της ισραηλινής απόσυρσης, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα, τη στιγμή μάλιστα που, σύμφωνα με διαρροές που μεταδίδει σήμερα το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, θα παραμείνει υπό ισραηλινό έλεγχο ο Άξονας Φιλαδέλφειας μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου.

Ισραήλ: Οι θετικές αντιδράσεις πλειοψηφούν

Πάντως, παρά τις έκδηλες ασάφειες, ο απόηχος της ανακοίνωσης του σχεδίου προκάλεσε στο Ισραήλ έντονο κλίμα αισιοδοξίας. Σε πολιτικό επίπεδο, εκτός από τα στελέχη του Λικούντ, υπέρ του σχεδίου τάχθηκαν τα υπερορθόδοξα θρησκευτικά κόμματα της συμπολίτευσης. Θετικές είναι οι περισσότερες αντιδράσεις και στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο Μπένι Γκαντς χαρακτήρισε το σχέδιο ως «μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί», ενώ ο άλλοτε επικριτικότατος κατά του Νετανιάχου, στρατηγός ε.α. Γκάντι Άιζενκοτ, διαβεβαιώνει ότι θα στηρίξει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση, εάν χρειαστεί. Από την άλλη, βουλευτές του αριστερού κόμματος «Δημοκράτες», παρότι επέκριναν τον Νετανιάχου για σκόπιμη κωλυσιεργία, τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου.



Αντιθέτως, ο αρχηγός της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, διατηρεί ακόμη τη σιωπή του. Πλην όμως, περισσότερο εκκωφαντική είναι η σιωπή του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που επέλεξε αυτή τη φορά να αφήσει το προβάδισμα στον ομοϊδεάτη του υπουργό Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, ο οποίος με μία οργισμένη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «με αυτό το σχέδιο, το Ισραήλ έχασε την ευκαιρία να απαλλαγεί από τα δεσμά των Συμφωνιών του Όσλο και τις εγγυήσεις ξένων δυνάμεων για την εθνική ασφάλεια». Αποτελεί γι’ αυτόν «ασυγχώρητο ατόπημα» ότι το σχέδιο απαγορεύει κάθε μορφής προσάρτηση και εποικισμό της Γάζας, ωθώντας τον Σμότριτς να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την κυβέρνηση Νετανιάχου.



Πάντως, οι συγγενείς των ομήρων, από την πλευρά τους, χαρακτηρίζουν το σχέδιο «αχτίδα ελπίδας», ενώ ήδη από χθες οι δείκτες του χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ σημειώνουν άνοδο που κυμαίνεται μεταξύ 3% και 6%.



Το ρευστό κλίμα, όμως, παραμένει, όσο η Χαμάς καθυστερεί να ανακοινώσει την τελική της απάντηση.

Πηγή: Deutsche Welle

