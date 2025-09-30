Ένα μοναδικό ταφικό άγαλμα ενός αρχαίου Αιγύπτιου άνδρα, που πιθανόν ονομαζόταν Μέσι, βρέθηκε στη Σακάρα. Ο άνδρας στέκεται όρθιος, πλάι στη μικροσκοπική σύζυγό του και την ακόμη μικρότερη κόρη του, η οποία κρατά μια χήνα.

Με ύψος ένα μέτρο και τρία εκατοστά και σκαλισμένο από ασβεστόλιθο, η πιο εμφανής μορφή που απεικονίζεται είναι εκείνη ενός ευγενούς που στέκεται όρθιος με το αριστερό πόδι προτεταμένο, συμβολίζοντας τη νεότητα, τη ζωτικότητα και τη δύναμη, έγραψαν οι ερευνητές σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 13 Μαΐου στο Journal of Egyptian Archaeology.

A unique statue dating back to the fifth dynasty of ancient Egypt has been discovered at the necropolis of Saqqara. https://t.co/ZnTeMQuFzl — Live Science (@LiveScience) September 29, 2025

Το άγαλμα απεικονίζει επίσης μια γυναίκα, πιθανόν τη σύζυγό του, σε μικρότερη κλίμακα, γονατιστή, να κρατά το δεξί του πόδι, ενώ πίσω από το αριστερό του πόδι υπάρχει μια αναπαράσταση ενός κοριτσιού, πιθανόν της κόρης του, έγραψαν οι ερευνητές. Το κορίτσι σφίγγει μια χήνα με το αριστερό της χέρι, η οποία ανοίγει το ράμφος της σε μια οπτική απεικόνιση του κακαρίσματός της,

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν το άγαλμα το 2021 στη Σακάρα, μια τεράστια νεκρόπολη όπου οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έθαβαν τους νεκρούς τους επί χιλιάδες χρόνια. Δεν φέρει επιγραφές, αλλά βάσει της μορφολογίας του φαίνεται να χρονολογείται στην πέμπτη δυναστεία (περίπου 2465–2323 π.Χ.), μια εποχή κατά την οποία φτιάχνονταν οι πυραμίδες στην Αίγυπτο. (Η τελευταία βασιλική πυραμίδα χτίστηκε από τον βασιλιά Άμωσι Α΄, που βασίλεψε από το 1550 έως το 1525 π.Χ. Μετά από αυτόν, οι Αιγύπτιοι ηγεμόνες τάφηκαν στην Κοιλάδα των Βασιλέων, κοντά στις αρχαίες Θήβες.)

«Βρήκα το άγαλμα κρυμμένο κάτω από την άμμο, και κοντά του υπήρχε μια ψευδόθυρα με την επιγραφή Μέσι,» είπε στο Live Science μέσω email ο Ζάχι Χαουάς, πρώην υπουργός αρχαιοτήτων και βασικός συγγραφέας της μελέτης. Οι ψευδόθυρες βρίσκονται συχνά σε αιγυπτιακούς τάφους και οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι το πνεύμα του νεκρού μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει από τον τάφο μέσω αυτών.

Το άγαλμα ίσως συμβολίζει τη σύνδεση με την οικογένεια, υποδηλώνοντας ότι θα επανενωθούν στη μετά θάνατον ζωή, όπως ήταν και στη ζωή, είπε ο Χαουάς. «Η σκηνή με την κόρη που κρατά τη χήνα αντικατοπτρίζει την καθημερινή ζωή, εξυπηρετώντας παρόμοια λειτουργία με εκείνη που έχουν οι σκηνές στους τοίχους των τάφων», πρόσθεσε.

Όσο για το μέγεθος του Μέσι σε σύγκριση με τη γυναίκα και την κόρη του, στην αρχαία αιγυπτιακή τέχνη το μέγεθος συχνά ισοδυναμούσε με τη δύναμη. Για παράδειγμα, οι βασιλείς και οι ιδιοκτήτες τάφων συνήθως απεικονίζονταν μεγαλύτεροι από όσους βρίσκονταν γύρω τους.

Πηγή: skai.gr

