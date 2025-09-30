Τελεσίγραφο τριών-τεσσάρων ημερών από Τραμπ στη Χαμάς 

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Χαμάς προθεσμία «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να αποδεχθεί το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα, διαφορετικά προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Ειδικότερα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο, ότι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχθεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

Τόνισε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει, σημειώνοντας ότι «η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν όχι, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης επί του ειρηνευτικού σχεδίου, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα».

Η αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που παρουσιάστηκε την Τρίτη, εξαρτάται από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν το έγγραφο στη Χαμάς αργά τη Δευτέρα, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο δήλωσε την υποστήριξή του στην πρόταση, λέγοντας ότι εξυπηρετεί τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στο σχέδιο του Τραμπ, το οποίο καλεί την ισλαμιστική οργάνωση να αφοπλιστεί, απαίτηση που έχει στο παρελθόν απορρίψει.

Πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε στο Reuters ότι το σχέδιο είναι «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και επιβάλλει «αδύνατες προϋποθέσεις» με στόχο την εξάλειψη της οργάνωσης.

Ωστόσο, αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες είπε νωρίς την Τρίτη στο Reuters ότι οι διαπραγματευτές της Χαμάς «θα το εξετάσουν με καλή τη πίστει και θα δώσουν μια απάντηση».



Η Χαμάς δέχεται πιέσεις από μουσουλμανικά κράτη να αποδεχθεί το σχέδιο



Ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν απορρίψει την πρότασή του, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει αναγκαία.

Το σχέδιο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς με Παλαιστινίους κρατούμενους στο Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και εγκαθίδρυση μεταβατικής κυβέρνησης υπό διεθνή φορέα.

Πολλά στοιχεία από τα 20 σημεία έχουν συμπεριληφθεί σε πολυάριθμες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που προτάθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έγιναν αποδεκτές και στη συνέχεια απορρίφθηκαν, σε διάφορα στάδια, τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις της Χαμάς από την αρχή του πολέμου είναι η πλήρης ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων. Και ενώ η οργάνωση έχει δείξει διάθεση να εγκαταλείψει τη διοικητική εξουσία, έχει επανειλημμένα αποκλείσει τον αφοπλισμό.

«Αυτό που προτείνει ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν παραχωρούν στον παλαιστινιακό λαό ή στους κατοίκους της Γάζας κανένα νόμιμο δικαίωμα», δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ωστόσο, η Χαμάς δέχεται σημαντικές πιέσεις να αποδεχθεί το σχέδιο, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και της Αιγύπτου χαιρέτισαν την πρωτοβουλία.

Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου στην Ντόχα την Τρίτη για να συζητήσουν την ειρηνευτική πρόταση, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Η Τουρκία μέχρι τώρα δεν είχε εμπλακεί ως βασικός μεσολαβητής στις προσπάθειες των τελευταίων δύο ετών για ειρήνη στη Γάζα.

Παρέμενε ασαφές αν αξιωματούχοι της Χαμάς θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της Τρίτης. Την τελευταία φορά που ηγετικά στελέχη της Χαμάς συγκεντρώθηκαν στο Κατάρ για να συζητήσουν αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το Ισραήλ προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να τους σκοτώσει με πυραυλική επίθεση.

Ο Νετανιάχου απολογήθηκε τη Δευτέρα στον Καταριανό ομόλογό του για την επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Αν και αρχικά στήριξε το σχέδιο Τραμπ, ο Νετανιάχου εξέφρασε αργότερα αμφιβολίες για ορισμένα σημεία της πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών για μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, κάτι που έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από την ισραηλινή κοινή γνώμη, που είναι κουρασμένη από τον πόλεμο, να βάλει τέλος στη σύγκρουση. Ωστόσο, κινδυνεύει και με κατάρρευση του κυβερνητικού του συνασπισμού αν οι ακροδεξιοί υπουργοί θεωρήσουν ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία.



