Όπως ανακοινώθηκε από το Βατικανό, σήμερα ο νεοεκλεγείς πάπας Λέων ΙΔ' θα χοροστατήσει σε λειτουργία, με την παρουσία του συνόλου των καρδιναλίων, στην Καπέλα Σιστίνα.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο πρώτος βορειοαμερικανός ποντίφικας ευχαρίστησε έναν - έναν τους καρδινάλιους που τον ψήφισαν και δείπνησε μαζί τους.

Επισκέφθηκε επίσης το κτήριο στο οποίο ζούσε από το 2023 στην περιοχή Μπόργκο, δίπλα στο Βατικανό, όπου χαιρέτησε και ευλόγησε πολλούς συνεργάτες και παρευρισκόμενους.

Την Κυριακή, ο νέος Άγιος Πατέρας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα ευλογήσει και πάλι τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο τέλος της θείας λειτουργίας και θα απευθύνει μήνυμα, με αναφορά στην εκκλησιαστική και διεθνή πραγματικότητα.

