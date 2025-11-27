Πάπας Λέων ΙΔ' σε Ερντογάν: «Οι κοινότητες σήμερα κινδυνεύουν να πολωθούν και να διχαστούν από ακραίες θέσεις»

Δεκτός από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε στο προεδρικό μέγαρο στην 'Αγκυρα ο Πάπας Λέων ΙΔ', ο οποίος έφτασε σήμερα το μεσημέρι από τη Ρώμη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Στην υποδοχή του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο προεδρικό μέγαρο παρέστη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου προέδρου.

Ο Λέων ΙΔ' έφτασε στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της 'Αγκυρας στις 12:23 το μεσημέρι όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ. Προτού μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο, ο Πάπας επισκέφθηκε κατά την εθιμοτυπία το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ, όπου κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στο προεδρικό μέγαρο υποδέχτηκε τον Πάπα Λέοντα, με την ιδιότητα του αρχηγού του κράτους του Βατικανού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με απόδοση στρατιωτικών τιμών, 21 κανονιοβολισμούς και έφιππο άγημα.

Erdogan applied a high level protocol to Pope Leo throughout the visit to Ankara.



In the beginning of this video, he appears to be checking the preparations himself

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους και τη διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών, Πάπας και Ερντογάν απηύθυναν ομιλίες στους προσκεκλημένους στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου.

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την κρισιμότητα της επίσκεψης του Ποντίφικα εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων από την Ασία έως την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ανέφερε ότι η Τουρκία ηγείται παγκοσμίως σε ανθρωπιστική βοήθεια, φιλοξενώντας εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και υποστηρίζοντας Ουκρανούς, ενώ προωθεί πρωτοβουλίες όπως η συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα. Επέκρινε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με περισσότερους από 70.000 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων των πληγμάτων σε εκκλησίες και κάλεσε για τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967.

Erdogan during the presser with Pope Leo criticises Israel for attacking a Catholic Church in Gaza



"Israel is bombing civilian settlements, including churches and mosques. One of these places of worship was the Church of the Holy Family in Gaza."



pic.twitter.com/uRXo2wcEqB — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 27, 2025

Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία απορρίπτει τις διακρίσεις, βασιζόμενη στην ισλαμική φιλοσοφία αγάπης προς κάθε δημιούργημα, παραθέτοντας στίχους του Γιουνούς και του Μεβλάνα Τζελαλεντίν Ρουμί.

Από την πλευρά του, ο Λέων ΙΔ' υπενθύμισε την παρατήρηση του εκλιπόντος προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, ότι «σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», λέγοντας: «Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Διακυβεύεται το μέλλον της ανθρωπότητας».

Απευθυνόμενος στον Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Κύριε πρόεδρε, εύχομαι η Τουρκία να αποτελέσει πηγή σταθερότητας και προσέγγισης μεταξύ των λαών, συμβάλλοντας σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στην ομιλία του, απέρριψε τη νοοτροπία που στηρίζεται στο «δίκιο του ισχυρού» και προέτρεψε σε μια ανανεωμένη κουλτούρα συναντίληψης για να αντιμετωπιστεί αυτό που περιέγραψε ως αυξανόμενη «παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας». Η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία, είπε, πρέπει να καθοδηγούν την πολιτική και την κοινωνική ζωή. Προειδοποίησε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να εδραιώσει τις υπάρχουσες ανισότητες, επειδή «απλώς αναπαράγει τις δικές μας προτιμήσεις», και κάλεσε σε συνεργασία για να «διορθωθεί η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στην ενότητα της οικογένειας των ανθρώπων».

Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda her ırka, dine, mezhebe, kökene mensup insanlar hiçbir endişe veya baskı olmadan özgürce yaşamıştır.



İstanbul’a, Hatay’a, Mardin’e, Diyarbakır’a; birçok şehrimize gittiğinizde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz.… pic.twitter.com/nx7w2QKiiz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 27, 2025

Αναφερόμενος στην Τουρκία είπε ότι «αυτή η χώρα έχει άρρηκτους δεσμούς με τις ρίζες του Χριστιανισμού. Σήμερα καλεί τα παιδιά του Αβράαμ και όλη την ανθρωπότητα σε μια αδελφότητα που αναγνωρίζει και εκτιμά τις διαφορές».

«Η ομοιομορφία θα ήταν μια φτώχεια», είπε, προειδοποιώντας ότι οι κοινότητες σήμερα κινδυνεύουν να «πολωθούν και να διχαστούν από ακραίες θέσεις».

Μετά το προεδρικό μέγαρο, και προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας Λέων ΙΔ' επισκέφθηκε τον επικεφαλής της τουρκικής Υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων, Σαφί Αρπάγκους, και τη νουντσιατούρα του Βατικανού στην τουρκική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

