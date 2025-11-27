Οι ελλείψεις στα κρατικά επιδοτούμενα ψωμάκια μαρακέτα της Βολιβίας αποτελούν μια πρώτη δοκιμασία για τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ροντρίγκο Παζ, καθώς η μείωση των αποθεμάτων σιταριού και το αυξανόμενο κόστος πιέζουν τους αρτοποιούς και απογοητεύουν τους καταναλωτές.

Η απογοήτευση από τους αρτοποιούς και τους αγοραστές υπογραμμίζει τους πολιτικούς κινδύνους για τον Παζ, ο οποίος στοχεύει να ανατρέψει το οικονομικό μοντέλο των σοσιαλιστών προκατόχων του, το οποίο βασίζεται σε επιδοτήσεις, χωρίς να εξοργίσει έναν πληθυσμό που έχει συνηθίσει στην κρατική υποστήριξη, σημειώνει το Reuters.

Οι αρτοποιοί ανέφεραν ότι οι καθυστερήσεις στο αλεύρι που εισάγεται από την κυβέρνηση και άλλες ελλείψεις δυσχεραίνουν την κάλυψη της ζήτησης για το ψωμάκι, η τιμή του οποίου έχει καθοριστεί εδώ και 17 χρόνια υπό την προηγούμενη σοσιαλιστική κυβέρνηση.

Η Βολιβία εισάγει περίπου τα τρία τέταρτα του σιταριού της, κυρίως από την Αργεντινή.

Οι πελάτες παραπονέθηκαν επίσης ότι η μαρακέτα, η οποία πωλείται για το ισοδύναμο των 7 σεντς ΗΠΑ, έχει συρρικνωθεί στα 60 γραμμάρια (2 ουγγιές), από 100 γραμμάρια πριν από δύο χρόνια.

Μερικοί αγοραστές σχηματίζουν ουρά για ώρες.

Την Τετάρτη, η Εθνική Συνομοσπονδία Αρτοποιών της Βολιβίας (Conapaabol) ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των τιμών του ψωμιού σε περίπου 11 σεντς ΗΠΑ ανά μονάδα, τερματίζοντας μια συμφωνία με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο αρτοποιός Roberto Rengel πρόσθεσε ότι δεν είχε ακόμη λάβει τα υλικά που είχε υποσχεθεί από τον κρατικό προμηθευτή για τον Σεπτέμβριο. «Η επιδότηση μας σκοτώνει», είπε.

Ορισμένοι πωλητές έχουν στραφεί σε πιο ακριβές εναλλακτικές λύσεις, όπως ψωμάκια γεμιστά με τυρί που ονομάζονται sarnitas, τα οποία προσφέρουν καλύτερα περιθώρια κέρδους. Άλλοι έχουν σταματήσει εντελώς να πωλούν ψωμί.

Χρόνια κρατικών πολιτικών και εθνικοποιήσεων υπό την προηγούμενη αριστερή κυβέρνηση απέτρεψαν τις ξένες επενδύσεις και επιδείνωσαν τα δημόσια οικονομικά στη Βολιβία, έναν σημαντικό παραγωγό φυσικού αερίου και σιτηρών, και η χώρα αντιμετωπίζει τώρα μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Ο κρατικός οργανισμός τροφίμων EMAPA σταμάτησε την προμήθεια αλευριού τον Σεπτέμβριο, επειδή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να πληρώσει τους προμηθευτές εγκαίρως.

Ο Παζ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 8 Νοεμβρίου, έχει δεσμευτεί να μεταρρυθμίσει τις επιδοτήσεις που καλύπτουν την ενέργεια, τις μεταφορές και τα βασικά αγαθά, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποφύγει σαρωτικές αλλαγές.

Ο υπουργός Οικονομικών Χοσέ Γκαμπριέλ Εσπινόζα δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης ορισμένων επιδοτήσεων, όπως για το ντίζελ, αλλά δεν παρείχε χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για άλλα βασικά αγαθά.

Ο Βολιβιανός οικονομολόγος Γκονζάλο Τσάβες του Πανεπιστημίου Catolica Boliviana δήλωσε ότι η κατάργηση των επιδοτήσεων είναι τεχνικά περίπλοκη και πολιτικά επικίνδυνη.

«Οι επιδοτήσεις δημιουργούν στρεβλώσεις και τυφλά σήματα τιμών, οδηγώντας τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι το φθηνό ψωμί και τα φθηνά καύσιμα είναι δικαιώματα», είπε.

Ωστόσο, ορισμένοι πωλητές ανησυχούν για τις αυξήσεις τιμών σε άλλα αγαθά σε περίπτωση χαλάρωσης των επιδοτήσεων ψωμιού. «Αν αυξηθεί η τιμή στο ψωμί, θα ακριβύνουν τα πάντα», δήλωσε ο πλανόδιος πωλητής Νατιβιντάδ Ζαμπάλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.