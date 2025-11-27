Ιρλανδία: Αυστηρότερη γραμμή στο Μεταναστευτικό

Μία ακόμα χώρα, στη μακρά λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που δυσκολεύουν την είσοδο των μεταναστών, γίνεται και η Ιρλανδία. Οι δηλώσεις, ξεκάθαρες ή μη, έδωσαν την κατεύθυνση που η χώρα θέλει να ακολουθήσει: «Τα ποσοστά των αιτούντων άσυλο είναι "πολύ υψηλά" και επιθυμούμε να επιβραδύνουμε τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της Ιρλανδίας».



Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Τζον Ο’ Κάλαχαν ήταν εκείνος που έκανε χθες τις ανακοινώσεις, καθώς έλαβε το «πράσινο φως» από την κυβέρνησή του ώστε να αυστηροποιήσει τη μεταναστευτική πολιτική και να θέσει νέους όρους.

Ποια είναι τα νέα, αυστηρότερα μέτρα;

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, «δεν είναι στο στόχαστρό του οι αιτούντες άσυλο». Όμως τα νέα μέτρα δείχνουν το αντίθετο. Σύμφωνα με τη σελίδα της ιρλανδικής κυβέρνησης, γίνεται μια «διεξοδική» αναθεώρηση στην επανένωση οικογενειών, η οποία θα γίνεται αποδεκτή, μόνο αν όσοι βρίσκονται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν τους επαρκείς πόρους για να στηρίξουν τα μέλη της οικογένειάς τους, με μεικτό μισθό, ο οποίος θα πρέπει να ξεπερνά τις 44.300 ευρώ.



Επιπλέον αναθεωρήσεις «κλειδιά» είναι: οι ένοικοι καταλυμάτων διεθνούς προστασίας θα πρέπει να καταβάλλουν εβδομαδιαία στο κράτος ένα ποσό, το οποίο θα κυμαίνεται από 15 ευρώ έως 238 ευρώ, ανάλογα τις απολαβές τους, κάτι που υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται στο 10% έως και 40% των εισοδημάτων.



Παράλληλα, το δικαίωμα για υπηκοότητα αυστηροποιείται, και πλέον θα κατοχυρώνεται στα πέντε έτη αντί για τρία, που ήταν μέχρι τώρα, με την προϋπόθεση μάλιστα να μην έχουν ζητηθεί κρατικά επιδόματα για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης.



Ενώ, το κράτος θα αποκτήσει μεγαλύτερη εξουσία, ώστε να μπορεί να ανακαλέσει το άσυλο αν θεωρηθεί κάποιος ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή έχει καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα.

Τα επίσημα στοιχεία το «καμπανάκι» των αλλαγών

Σύμφωνα με τον Ο' Κάλαχαν, το σύστημα ασύλου της χώρας πρέπει να γίνει πιο «αποτελεσματικό», με απώτερο σκοπό «να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη του λαού».



Σύμφωνα με τα στοιχεία, προ-πανδημίας 3.000 με 4.000 άνθρωποι έκαναν αίτηση ασύλου ετησίως, αριθμός σημαντικά μικρότερος από τις 45.000 αιτήσεις που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια μαζί. Παράλληλα, οι καθαρές μεταναστευτικές ροές στην Ιρλανδία σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2022, σε σύγκριση με τα προ-πανδημίας επίπεδα, με έναν μέσο όρο 72.000 ατόμων ετησίως.



Σύμφωνα με τον υπουργό, το 87% των αιτούντων έχει διασχίσει τα σύνορα από τη Β. Ιρλανδία, ωστόσο απέκλεισε συμφωνία επιστροφών με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: Deutsche Welle

