Μερτς: Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρό στρατό μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ενώ τόνισε ότι το Κίεβο δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη.

Υπογραμμίζοντας ότι διακυβεύονται ευρωπαϊκά αλλά και ουκρανικά συμφέροντα ασφαλείας, ο Μερτς είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία για το ζήτημα των εγγυήσεων.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και, εάν επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία… η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», ανέφερε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του.

Η σημαντικότερη εγγύηση, όπως είπε, είναι ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός.

«Γι’ αυτό συζητάμε και για το μελλοντικό μέγεθος-στόχο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιμείνει ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι οι 800.000 στρατιώτες και όχι οι 600.000.

Ο Μερτς επανέλαβε επίσης ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να εξαναγκαστεί να δεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις και ότι η γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις.



Πηγή: skai.gr

