Συνάντηση Ερντογάν – Πάπα στην Άγκυρα, με συγκρατημένη διάθεση (βίντεο, φωτογραφίες) 

Ο Ποντίφικας έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους από τον πρόεδρο της Τουρκίας, στο «παλάτι» του στην Άγκυρα, με την αμηχανία ανάμεσα τους να είναι εμφανής

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα στην Τουρκία, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, σε Τουρκία και Λίβανο, με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία πήρε ουσιαστική μορφή το «Πιστεύω».

Ο Ποντίφικας έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους και κανονιοβολισμούς από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο «παλάτι» του στην Άγκυρα. 

Οι δύο άντρες αντάλλαξαν μια εθυμοτυπική χειραψία, με την αμηχανία ανάμεσα τους να είναι εμφανής και τα χαμόγελα να λείπουν. 

Νωρίτερα, ο Ποντίφικας επισκέφτηκε το Μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ, όπου κατέθεσε στεφάνι. 

Μετά την τουρκική πρωτεύουσα, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει - εκτός των άλλων - επίσκεψη στο ιστορικό τέμενος του Σουλταναχμέτ (Μπλέ Τζαμί). 

Αύριο, ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα μεταβούν μαζί στη Νίκαια της Βιθυνίας, για να τιμήσουν τα χίλια επτακόσια χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, με μία ιστορική κοινή προσευχή, στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. 

TAGS: Πάπας Λέων 14ος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία
