Πούτιν: Υποτιθέμενες φωτογραφίες του 10χρονου γιου του στο Telegram

Φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζει τον 10χρονο Ιβάν Πούτιν βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Λέγεται ότι είναι γιος του Πούτιν και της Αλίνα Καμπάεβα με πολλούς να μιλούν για εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Πούτιν.

Ο 72χρονος πρόεδρος της Ρωσίας έχει κρατήσει για καιρό την προσωπική του ζωή κρυφή τόσο από τους υπηκόους του όσο και από τον Τύπο. Ωστόσο, στο διαδίκτυο έχουν εμφανιστεί φωτογραφίες που υποτίθεται ότι δείχνουν ένα από τα κρυφά παιδιά του.

Οι φωτογραφίες υποτίθεται ότι απεικονίζουν τον 10χρονο Ιβάν Πούτιν, που λέγεται ότι είναι γιος του Βλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίδας αθλήτριας Αλίνα Καμπάεβα, δημοσιεύτηκαν από το κανάλι Telegram VchK-OGPU, με πολλούς να μιλούν για εντυπωσιακή ομοιότητα.





«Το VChK-OGPU απέκτησε φωτογραφίες που δείχνουν το πιο ''μυστικό'' και, ίσως, το πιο μοναχικό αγόρι στη Ρωσία. Αυτός είναι ο Ιβάν Πούτιν. Σπάνια αλληλεπιδρά με άλλα παιδιά, περνώντας όλο τον χρόνο του με σωματοφύλακες, γκουβερνάντες και δασκάλους» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Οι ανώνυμοι συγγραφείς προσθέτουν: «Το κανάλι μας έμαθε ότι μέχρι το φθινόπωρο του 2023, ο Ιβάν μπορούσε ακόμη περιστασιακά να εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις (οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιων εμφανίσεων και δεν περιέχουν απόρρητες ή ιδιωτικές πληροφορίες), αλλά στη συνέχεια αυτές οι “δημόσιες έξοδοι” σταμάτησαν».

Το 2024, οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι ο Πούτιν και η Καμπάεβα πιθανότατα έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον Ιβάν και τον Βλαντίμιρ. Τα παιδιά λέγεται ότι ζουν απομονωμένα.

Ο Πούτιν έχει δύο ενήλικες κόρες, τη Μαρία Βορόντσοβα και την Κατερίνα Τιχόνοβα, από τον γάμο του με την πρώτη του σύζυγο Λιουντμίλα.





