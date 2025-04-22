Ο Εμανουέλ Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, καθώς η επιστροφή του στο διεθνές προσκήνιο συμβάλλει στην ενίσχυση της δημοτικότητάς του στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο Μακρόν έχει συμβουλευτεί στελέχη του στενού του κύκλου τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με αυτό το σενάριο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Οι συνομιλίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι και η αναμονή μέχρι το επόμενο έτος, ώστε να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές ταυτόχρονα με τις προγραμματισμένες δημοτικές εκλογές του 2026, ανέφερε ένα από τα πρόσωπα στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. Το ίδιο πρόσωπο τού είπε ότι αυτό είναι κακή ιδέα.

Ο Μακρόν είχε δηλώσει στους ηγέτες των κομμάτων τον Δεκέμβριο ότι θα επιδιώξει να αποφύγει μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027. Το γραφείο του Γάλλου προέδρου αρνήθηκε να σχολιάσει ενδεχόμενη διάλυση του κοινοβουλίου, αλλά ένα πρόσωπο προσκείμενο στον Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι η πρόθεσή του δεν έχει αλλάξει.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να απειλήσει τη σχετική σταθερότητα που απολαμβάνει η Γαλλία από τον Δεκέμβριο, όταν ο Μακρόν όρισε τον Φρανσουά Μπαϊρού ως πρωθυπουργό. Πριν από αυτό, ο Μακρόν είχε υποστεί μια καταστροφική εκλογική ήττα τον Ιούλιο, η οποία κατακερμάτισε την Εθνοσυνέλευση και την άφησε χωρίς πλειοψηφούσα ομάδα, προκαλώντας μήνες πολιτικού χάους.

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα μπορούσαν επίσης να δώσουν στην ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν —το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο την ευκαιρία να ενισχύσει τη δυναμική του και ενδεχομένως να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησης.

Ο Μακρόν προσπαθεί να ηγηθεί της αντίδρασης στις αιφνιδιαστικές γεωπολιτικές κινήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν προκαλέσει τριγμούς με τους συμμάχους των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. Η επιστροφή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων δίνει στον Μακρόν την ευκαιρία να αλλάξει κατεύθυνση, συγκεντρώνοντας συμμάχους που επιδιώκουν να στηρίξουν το Κίεβο και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Οι Γάλλοι ψηφοφόροι έχουν υποδεχθεί θετικά την επιστροφή του Μακρόν στο διεθνές προσκήνιο, με αποτέλεσμα την άνοδο της δημοτικότητάς του από ιστορικό χαμηλό. Δημοσκόπηση της Ifop για την Ouest-France έδειξε ότι η δημοτικότητά του αυξήθηκε στο 31% τον Μάρτιο, επτά μονάδες πάνω από τον προηγούμενο μήνα και κοντά στα επίπεδα πριν από τις περσινές βουλευτικές εκλογές.

Ωστόσο, ορισμένοι σύμμαχοι του Μακρόν ανησυχούν ότι μια νέα εκλογική αναμέτρηση τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να διαβρώσει ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη πλειοψηφία του. Ο συνασπισμός του έχασε περίπου το ένα τρίτο των εδρών του στην Εθνοσυνέλευση τον περασμένο Ιούλιο, ενώ η Εθνική Συσπείρωση κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό της ιστορίας της.

Η Λεπέν, η οποία προηγείται σε αρκετές δημοσκοπήσεις για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, καταδικάστηκε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων τον Μάρτιο και της επιβλήθηκε άμεση πενταετής απαγόρευση του εκλέγεσθαι. Ωστόσο, πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι ο υπαρχηγός του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, είναι το φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2027, αφού δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη σκυτάλη.

Οι ελπίδες της Λεπέν να διεκδικήσει την προεδρία το 2027 παραμένουν ζωντανές, καθώς το Εφετείο του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να αποφανθεί επί της προσφυγής της κατά της καταδίκης και της απαγόρευσης του εκλέγεσθαι έως τα μέσα του 2026, πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν.



Πηγή: skai.gr

