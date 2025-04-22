Βιβλία συλλυπητηρίων για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου έχουν τοποθετηθεί από το πρωί της Τρίτης του Πάσχα στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών και στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, επί της Πανεπιστημίου.

Πιστοί που φτάνουν στον ναό γράφουν στο βιβλίο και προσεύχονται για την ανάπαυση του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο, και πέραν της κοινότητας των Καθολικών. Αργότερα το απόγευμα -από τις 18.30 και έπειτα- αναμένεται να τελεστεί λειτουργία υπέρ αναπαύσεως του Πάπα Φραγκίσκου τόσο στον Άγιο Διονύσιο, όσο και στους περισσότερους ναούς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας.

Παρών στον χώρο είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών π. Θεόδωρος Κοντίδης, ο οποίος σε δήλωσή του σημείωσε ότι «έχουμε μεγάλη συγκίνηση στον Καθολικό κόσμο για την εκδημία, τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος συμβαίνει μέσα στην περίοδο του Πάσχα, το οποίο έχει και ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και γι' αυτό», προσθέτει, «η συγκίνηση είναι σημαντική και εξάλλου βλέπουμε ότι τη μοιράζεται και πολύς κόσμος πέρα από τα σύνορα ή τα όρια της Καθολικής Εκκλησίας».

Ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών Αθηνών επισημαίνει ότι «από την άλλη πλευρά είναι ένας λόγος χαράς και ευχαριστίας για ό,τι έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος όλα αυτά τα 12 χρόνια. Για την Μαρτυρία που έδωσε, για το παράδειγμα που έδωσε, για την ενθάρρυνση, για την προσοχή στους απλούς και ταπεινούς ανθρώπους ή αυτούς αυτούς που είναι κατατρεγμένοι ή αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν για διάφορους λόγους. Ανέπτυξε τόσο πολύμορφες σχέσεις με ανθρώπους άλλων λαών, άλλων θρησκειών. Επισκέφθηκε χώρες μικρές, ίσως χωρίς μεγάλη σημασία στη διειθνή σκακιέρα, αλλά έδινε πάντα σημασία στους μικρούς και σε αυτούς που για τον άλφα ή βήτα λόγο είναι στις περιφέρειες, έλεγε. Το είχε σαν στόχο ότι πρέπει να πλησιάζουμε στις περιφέρειες, ότι πρέπει η Εκκλησία να είναι παρούσα στις περιφέρειες. Μια Εκκλησία που να είναι πιο εξωστρεφής και κυρίως πιο κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο. Με τα δικά του προβλήματα, όποιος κι αν είναι αυτός ο σύγχρονος άνθρωπος, μια Εκκλησία ικανή να ακούσει και να καταλαβαίνει και μετά να λέει αυτό που θέλει να πει. Αλλά πριν απ' όλα να καταλάβει τον άνθρωπο που έχει απέναντί της. Και αυτή η ελευθερία που είχε απέναντι στον πλούτο, στη δόξα, στην επιρροή, όλα αυτά μακάρι να μένουν όχι μόνο στις καρδιές των υψηλών, των αξιωματούχων στην Εκκλησία ή της Ιεραρχίας, αλλά και σε όλους τους κληρικούς και σε όλους τους πιστούς. Όλοι έχουμε ένα μήνυμα και ένα παράδειγμα να πάρουμε από τη ζωή του παπα Φραγκίσκου».

