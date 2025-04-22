Της Αθηνάς Παπακώστα

O Πάπας Φραγκίσκος πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα, από εγκεφαλικό επεισόδιο και μη αναστρέψιμη καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τη διαθήκη του.

«Καθώς αισθάνομαι το λυκόφως της επίγειας ζωής μου να πλησιάζει, και με σταθερή ελπίδα στην αιώνια ζωή, θέλω να εκφράσω τις τελευταίες μου επιθυμίες αποκλειστικά ως προς τον τόπο ταφής μου», έγραφε στις 29 Ιουνίου 2022, ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο – όπως ήταν το πραγματικό του όνομα – δίνοντας λεπτομέρειες για την ταφή του.

Από την πρώτη στιγμή που εξελέγη 266ος Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και λευκός καπνός αναδυθεί από το Βατικανό, στις 13 Μαρτίου 2013, ο Πάπας Φραγκίσκος άρχισε να σπάει τα πρωτόκολλα και απευθυνόμενος για πρώτη φορά στο συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου άλλαξε την παράδοση λέγοντάς απλώς… «buona sera».

Μία νέα εποχή στην ιστορία της Αγίας Έδρας μόλις είχε μόλις ξεκινήσει. Σε αυτή, προτεραιότητα θα είχαν οι αδύναμοι, οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ο πρώτος ποντίφικας από το νότιο ημισφαίριο, ο πρώτος Πάπας από την αμερικανική ήπειρο, ο πρώτος Ιησουίτης, ο πρώτος, ο οποίος επέλεξε το όνομα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης και πλέον γίνεται ο πρώτος ποντίφικας, από το 1669, ο οποίος θα ενταφιαστεί εκτός Βατικανού.

Στο κείμενο της διαθήκης του εκφράζει ως τελευταία του επιθυμία να ταφεί στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε (Αγίας Μαρίας της Μεγαλυτέρας) στη Ρώμη, εκεί όπου συνήθιζε να προσεύχεται. Η τελευταία φορά που την επισκέφθηκε ήταν στις 12 Απριλίου. Λίγες ημέρες πριν είχε πάρει εξιτήριο από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Gemelli στην ιταλική πρωτεύουσα, όπου νοσηλεύθηκε επί εβδομάδες με προβλήματα στο αναπνευστικό.

Όπως έγραφε, τον Ιούνιο του 2022, θα ήθελε να ταφεί «στο χώμα», ο τάφος του να είναι «απλός, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση, φέροντας μονάχα την επιγραφή Franciscus».

Το Βατικανό παραμένει βυθισμένο στο πένθος. Η σορός του τοποθετήθηκε στο παρεκκλήσι της Casa Santa Marta χθες το βράδυ και αναμένεται να μεταφερθεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, αύριο, Τετάρτη 23 Απριλίου, ώστε να επιτραπεί στους πιστούς να αποτίσουν φόρο τιμής.

Σήμερα το πρωί η Σύνοδος των Καρδιναλίων θα αποφασίσει για την ημερομηνία της κηδείας του εκλιπόντος ποντίφικα, η οποία πρέπει να τελεστεί τέσσερις έως έξι ημέρες μετά τον θάνατο του Αγίου Πατέρα των Καθολικών.

Εντός των επόμενων εβδομάδων, και όσο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα συνεχίσει να πενθεί, αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία εκλογής του διαδόχου του.

Το Κονκλάβιο των καρδιναλίων, ένας από τους αρχαιότερους θρησκευτικούς θεσμούς, εκλέγει τον επικεφαλής της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας από τον 13ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η λέξη προέρχεται από τη λατινική φράση «cum clave», που παραπέμπει στην «κλεισμένη με κλειδί» αίθουσα η οποία δεν είναι άλλη από την Καπέλα Σιστίνα.

Από την ημέρα θανάτου του Πάπα δεν πρέπει να περάσουν λιγότερες από 15 ημέρες και περισσότερες από 20 για την έναρξη του Κονκλαβίου.

Σε περισσότερες από 90 χώρες υπάρχουν περισσότεροι από 250 καρδινάλιοι, αλλά μόνο 135 μπορούν εκλέξουν τον επόμενο ποντίφικα - όσοι εξ αυτών όμως είναι άνω των 80 ετών εξαιρούνται. Από τους 135, ο Πάπας Φραγκίσκος έχει διορίσει σχεδόν τους 110, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει, αν και δεν είναι σίγουρο, ότι ο επόμενος Πάπας ίσως να μοιράζεται το όραμα του προκατόχου του για μία Καθολική Εκκλησία περισσότερο συμπεριληπτική, περισσότερο δηλαδή ανοιχτή και φιλόξενη για τους πιστούς του σύγχρονου κόσμου.

Ανάμεσα στους επικρατέστερους διαδόχους είναι ο Ματέο Ζούπι, αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια, ο Πιέτρο Παρολίν που υπηρετεί ως Γραμματέας του Κράτους του Βατικανού και ο καρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, από τις Φιλιππίνες.

Ο θάνατος του Πάπα σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι να τονίζει ότι «η διδασκαλία του και η κληρονομιά του δεν θα χαθούν». Από την πλευρά του, αποτίοντας φόρο τιμής ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπογράμμισε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος «στάθηκε στο πλευρό των πιο αδύναμων και των πιο ευάλωτων», ενώ χθες το βράδυ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην ιταλική πρωτεύουσα με τη σύζυγό του για την κηδεία.

Το τελευταίο μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου ήταν ένα μήνυμα αφιερωμένο στην ειρήνη και σαν μία τελευταία ευχή έγραψε στη διαθήκη του «την οδύνη που χαρακτήρισε το τελευταίο μέρος της ζωής μου την προσφέρω στον Κύριο, για την ειρήνη στον κόσμο και την αδελφοσύνη μεταξύ των λαών».



Πηγή: skai.gr

