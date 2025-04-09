Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έγινε δεκτό αργά το απόγευμα από τον πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό. Πρόκειται για επίσκεψη «εκτός προγράμματος», δεδομένου ότι τις περασμένες ημέρες είχε ανακοινωθεί ότι ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος αναρρώνει μετά από μακρά παραμονή στο νοσοκομείο, δεν επρόκειτο να έχει συνάντηση με το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας.

Στην ανακοίνωση του Βατικανού αναφέρεται ότι «ο πάπας Φραγκίσκος είχε μια ιδιωτική συνάντηση με τις Μεγαλειότητες Τους, τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, σήμερα το απόγευμα». «Κατά τη συνομιλία, ο πάπας είχε την ευκαιρία να ευχηθεί στις Μεγαλειότητες Τους για την επέτειο του γάμου τους και αντευχήθηκε στην Αυτού Μεγαλειότητα ταχεία ανάρρωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φραγκίσκος -με τον δυναμισμό που τον χαρακτηρίζει- πρόκειται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να δώσει το «παρών» τουλάχιστο σε ένα μέρος των θρησκευτικών τελετών της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

