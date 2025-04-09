Κατς: Ο ισραηλινός στρατός καταλαμβάνει «μεγάλα τμήματα» της Γάζας

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός καταλαμβάνει «μεγάλα τμήματα» της Λωρίδας της Γάζας, τα οποία ενσωματώνει στις «ζώνες ασφαλείας» που δημιουργεί στα όρια του παλαιστινιακού θύλακα – υποχρεώνοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους –, φιλοδοξώντας πως θα αναγκάσει έτσι τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της.

«Μεγάλα τμήματα καταλαμβάνονται και ενσωματώνονται στις ισραηλινές ζώνες ασφαλείας, η Λωρίδα της Γάζας συρρικνώνεται και απομονώνεται ακόμη περισσότερο», είπε ο Κατς κατά την επίσκεψή του στον αποκαλούμενο Άξονα Μοράγκ που δημιουργήθηκε πρόσφατα για να χωρίσει τις πόλεις Χαν Γιούνις και Ράφα, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Ισραέλ Κατς ανέφερε ότι άμαχοι «εκκενώνουν τις εμπόλεμες ζώνες» και κάλεσε τον πληθυσμό της Γάζας να συμβάλει στην ανατροπή της Χαμάς και στην απελευθέρωση των ομήρων.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος» είπε, απειλώντας με «ακόμη πιο σφοδρές μάχες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας» έως ότου απελευθερωθούν οι όμηροι και συντριβεί η Χαμάς.

Ο υπουργός Άμυνας είπε επίσης ότι το Ισραήλ υποστηρίζει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Γάζας.

Από τις 18 Μαρτίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) άρχισαν να βομβαρδίζουν ξανά τη Λωρίδα της Γάζας, τερματίζοντας τη δίμηνη εκεχειρία με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.