Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «τον Ιούνιο», με την ευκαιρία της διάσκεψης στην οποία θα συμπροεδρεύσει μαζί με τη Σαουδική Αραβία, στη Νέα Υόρκη.

«Πρέπει να οδεύσουμε προς την αναγνώριση και επομένως, τους επόμενους μήνες θα το κάνουμε», είπε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 5, η οποία μεταδόθηκε σήμερα. «Ο στόχος μας είναι κάποια στιγμή τον Ιούνιο, όταν με τη Σαουδική Αραβία θα προεδρεύουμε σε αυτή τη διάσκεψη (σ.σ. για την Παλαιστίνη) όπου θα μπορούσαμε να οριστικοποιήσουμε αυτό το κίνημα αμοιβαίας αναγνώρισης από πολλούς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.