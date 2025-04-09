Παναμάς: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την κυριαρχία μας επί της Διώρυγας

Ο Παναμάς ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την κυριαρχία του επί της Διώρυγας του Παναμά, παρά τη σκληρή ρητορική από την Ουάσινγκτον, καθώς οι δύο χώρες προχώρησαν σε μια σειρά συμφωνιών με τις οποίες θα ενισχύσουν τη στρατιωτική εκπαίδευση Αμερικανών στη χώρα αυτή.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, στην πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του Πενταγώνου στον Παναμά εδώ και δεκαετίες, είπε ότι θεωρεί τη Διώρυγα ως βασική υποδομή που ο Παναμάς θα πρέπει να τη διασφαλίσει σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και όχι με την Κίνα. «Βοηθάμε να πάρουμε πίσω τη Διώρυγα του Παναμά από την επιρροή της κομμουνιστικής Κίνας», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η κυβέρνηση του Παναμά έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η Διώρυγα ελέγχεται από την Κίνα.

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον έχει λόγους να ανησυχεί για την παρουσία της Κίνας στον Παναμά, επειδή λιμάνια και άλλες υποδομές που ελέγχονται από κινεζικές εταιρίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπεία.

Κατά την επίσκεψη του Χέγκσεθ, οι ΗΠΑ και ο Παναμάς έδωσαν στη δημοσιότητα κοινές ανακοινώσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας. Όμως η αγγλόφωνη εκδοχή της συμφωνίας, που δημοσιοποιήθηκε από το Πεντάγωνο, δεν περιλαμβάνει μια πρόταση που υπάρχει στην ισπανόφωνη ανακοίνωση και μιλά για την «κυριαρχία» του Παναμά επί της διώρυγας.

Η πρόταση αυτή αναφέρει: «Επιπλέον, ο υπουργός Χέγκσεθ αναγνώρισε την ηγεσία και την αναφαίρετη κυριαρχία του Παναμά επί της Διώρυγας του Παναμά και των όμορων περιοχών».

Όταν ρωτήθηκε αν αναγνωρίζει την κυριαρχία του Παναμά, ο Χέγκσεθ απάντησε: «Ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι η Διώρυγα του Παναμά είναι στον Παναμά και η προστασία της παναμέζικης κυριαρχίας από τις κακόβουλες επιρροές είναι σημαντική. Για αυτό όταν ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι παίρνουμε πίσω τη Διώρυγα του Παναμά από την κινεζική επιρροή αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία των ΗΠΑ με τον Παναμά. Και είμαστε ευγνώμονες που καλωσόρισαν τις αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος του Παναμά κατόπιν πρόσκλησης για κοινές ασκήσεις».

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Παναμά Φρανκ Αμπρέγο είπε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη μόνιμων στρατιωτικών βάσεων. «Ο υπουργός Χέγκσεθ, στη συνάντηση που είχαμε ιδιωτικά αναγνώρισε την κυριαρχία του Παναμά επί της Διώρυγας», τόνισε.

Πηγή: Reuters

