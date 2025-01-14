Πάπας Φραγκίσκος: «Είμαι καλά, δεν παραιτούμαι» 

Ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος τον περασμένο μήνα έγινε 88 ετών, λέει σε ένα νέο του βιβλίο ότι αισθάνεται υγιής και ότι δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

«Είμαι καλά. Η πραγματικότητα είναι αρκετά απλή ότι είμαι ηλικιωμένος», γράφει ο ποντίφικας στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Ελπίδα», που σήμερα κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 100 χώρες.

Ο πάπας, ο οποίος συχνά χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο εξαιτίας του πόνου στο γόνατο και στην πλάτη, γράφει στο βιβλίο του: «Η Εκκλησία διοικείται με το κεφάλι και με την καρδιά, όχι με τα πόδια».

Ο νέος τόμος είναι το δεύτερο από δύο βιβλία που κυκλοφόρησε μέσα σε δύο χρόνια ο πάπας, έπειτα από τα απομνημονεύματά του που εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2024.

Μάλιστα, ο ιταλικός οίκος Mondadori, που εξέδωσε το βιβλίο του πάπα, ανακοίνωσε ότι αρχικά σχεδίαζε να το εκδώσει μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου. Αλλά ο πάπας αποφάσισε ότι, αντίθετα, θα έπρεπε να κυκλοφορήσει στη διάρκεια του Αγίου Έτους των Καθολικών, που επίσης επικεντρώνεται στο θέμα της ελπίδας.

Esce oggi "Spera", l'autobiografia di Papa Francesco scritta con Carlo Musso per Mondadori, in cui il Pontefice si racconta con profonda, umana intimità e che inizialmente doveva uscire postuma. L’intervista di Luciano Cozzolino #GR1 al vaticanista @FrancescoGrana pic.twitter.com/1vgV9cvVfs — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 14, 2025

Ο Φραγκίσκος, ο οποίος κατάγεται από την Αργεντινή και είναι ο πρώτος πάπας από τη Λατινική Αμερική, ηγείται από το 2013 της Καθολικής Εκκλησίας που αριθμεί 1,4 δισεκατομμύριο μέλη.

Κατά την τελευταία διετία νόσησε πολλές φορές από γρίπη και από σχετικά προβλήματα. Επίσης το 2021 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπίσει μια επώδυνη κατάσταση που λέγεται εκκολπωματίτιδα και ξανά το 2023 για την αποκατάσταση κήλης.

«Κάθε φορά που ένας πάπας αρρωσταίνει, φαίνεται να προετοιμάζεται κονκλάβιο», γράφει ο Φραγκίσκος στο βιβλίο του αναφερόμενος στη μυστική συνάντηση Καθολικών καρδιναλίων από την οποία θα εκλεγεί κάποια στιγμή ο επόμενος ποντίφικας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και στις ημέρες του χειρουργείου ποτέ δεν σκέφτηκα να παραιτηθώ», γράφει.

Στις 303 σελίδες του βιβλίου, ο πάπας αναφέρεται στη ζωή του στο Μπουένος Άιρες όπου μεγάλωσε, στην περίοδο που ήταν αρχιεπίσκοπος στην Αργεντινή και σε κάποιες από τις αποφάσεις που έχει λάβει ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο Φραγκίσκος υπερασπίζεται σθεναρά την απόφασή του το 2024 να επιτρέψει σε ιερείς να ευλογούν ομόφυλα ζευγάρια κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονο διάλογο στους κόλπους της Εκκλησίας με τους επισκόπους σε ορισμένες χώρες, ειδικά στην Αφρική, να μην επιτρέπουν στους ιερείς τους να την εφαρμόσουν.

«Είναι οι άνθρωποι που ευλογούνται, όχι οι σχέσεις. Όλοι οι πιστοί προσκαλούνται να ευλογηθούν, περιλαμβανομένων των διαζευγμένων, των ομοφυλόφιλων, των διεμφυλικών. Η ομοφυλοφιλία δεν είναι έγκλημα, είναι ένα ανθρώπινο δεδομένο», γράφει ο πάπας.

