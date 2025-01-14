Μπάιντεν: Υπερασπίστηκε την εξωτερική του πολιτική - Τι είπε για Γάζα και Ουκρανία

Λίγες ημέρες πριν εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε χθες Δευτέρα έναν απολογισμό της εξωτερικής του πολιτικής, προσπαθώντας να εξωραΐσει τα πεπραγμένα του.

Ο Μπάιντεν έχει δεχθεί επικρίσεις επειδή προσέφερε στο Ισραήλ όπλα και διπλωματική στήριξη, μετά την έναρξη του πιο πρόσφατου αιματοκυλίσματος στη μακροχρόνια ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Μάλιστα, διαδηλωτές που φώναζαν «εγκληματία πολέμου» περίμεναν τον Μπάιντεν έξω από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες, ενώ κάποιοι κρατούσαν πανό και άλλοι έριξαν ένα κόκκινο υγρό που έμοιαζε με αίμα.

Αν και εξακολουθούν να μαίνονται συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αξιωματούχοι ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ πριν την αποχώρηση του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο.

«Τα τελευταία 4 χρόνια, ο Πρόεδρος Μπάιντεν χρησιμοποίησε τη δύναμη της Αμερικής για να ενώσει τις χώρες, να αυξήσει την κοινή ασφάλεια και την ευημερία, να αντισταθεί στην επιθετικότητα, να λύσει προβλήματα μέσω της διπλωματίας και να υπερασπιστεί αμείλικτα τη δημοκρατία, τα πολιτικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος, αποχαιρετώντας κατά κάποιον τρόπο τον Τζο Μπάιντεν.

In the past four years, President Biden has used America's power to bring countries together.



To increase shared security and prosperity, stand up to aggression, and solve problems through diplomacy.



And to relentlessly defend democracy, civil rights, and human rights. pic.twitter.com/I5OIGR65iF — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2025

Τι είπε για τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας που θα προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό των συγκρούσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τόσοι πολλοί αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, τόσες πολλές κοινότητες έχουν καταστραφεί. Ο παλαιστινιακός λαός αξίζει ειρήνη, το δικαίωμα να καθορίσει το μέλλον του. Το Ισραήλ αξίζει ειρήνη και πραγματική ασφάλεια. Οι όμηροι και οι οικογένειές τους αξίζουν να επανενωθούν», τόνισε ο Μπάιντεν. «Εργαζόμαστε ενεργητικά για να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία».

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι βοήθησε το Ισραήλ να νικήσει τους αντιπάλους του, περιλαμβανομένης της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο που στηρίζονται από το Ιράν. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τη στήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ στις δύο ιρανικές επιθέσεις που δέχθηκε το 2024.

«Συνολικά το Ιράν είναι πιο αδύναμο από όσο έχει υπάρξει εδώ και δεκαετίες», τόνισε, αναφερόμενος και στην κατάρρευση της κυβέρνησης του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ενέργειές μας συνέβαλαν σημαντικά» σε αυτό.

Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη «συμμαχία» αυταρχικών κρατών

Ωστόσο ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι αυταρχικά κράτη – η Κίνα, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία—πλέον έχουν συμμαχήσει πιο στενά, αν και πρόσθεσε ότι αυτό συνέβη κυρίως «λόγω αδυναμίας και όχι λόγω ισχύος».

«Η Ουκρανία, με τη στήριξη των ΗΠΑ, εμπόδισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να πετύχει τον στόχο του: να σβήσει την Ουκρανία από τον χάρτη», υπογράμμισε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος και στην επίσκεψή του το 2023 στο Κίεβο, την πρώτη που πραγματοποίησε εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος σε εμπόλεμη ζώνη εκτός του ελέγχου των αμερικανικών δυνάμεων.

«Όταν ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία πίστευε ότι θα κατακτήσει το Κίεβο μέσα σε μερικές ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, μόνο εγώ βρέθηκα στο κέντρο του Κιέβου, όχι εκείνος», δήλωσε.

Σχολιάζοντας την δήλωση, η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε στο Telegram ότι οι δηλώσεις Μπάιντεν ισοδυναμούν με παραδοχή από τις ΗΠΑ ότι «η στήριξή τους προς το Κίεβο δημιούργησε τον κίνδυνο ξεσπάσματος πυρηνικής σύγκρουσης με τη Ρωσία».

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν γνώριζε ότι ωθούσε τον κόσμο στο χείλος και παρ’ όλα αυτά επέλεξε να κλιμακώσει τη σύγκρουση» είπε η Ζαχάροβα.

Παράλληλα ο Μπάιντεν υπερασπίστηκε την απόφασή του να απομακρύνει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν, λέγοντας ότι οι αντίπαλοι της χώρας, όπως η Κίνα και η Ρωσία, θα ήθελαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να δουν τις ΗΠΑ να παραμένουν δεσμευμένες εκεί για μια δεκαετία ακόμη.

Οι ΗΠΑ «κερδίζουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό»

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι αντίπαλοι των ΗΠΑ είναι πιο αδύναμοι τώρα σε σχέση με όταν ανέλαβε την προεδρία πριν τέσσερα χρόνια, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να παραμένουν άλυτες διάφορες παγκόσμιες κρίσεις.

Ο απερχόμενος πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό» και επεσήμανε ότι η Κίνα δεν θα τις ξεπεράσει οικονομικά, όπως προβλεπόταν, ενώ η Ρωσία και το Ιράν έχουν αποδυναμωθεί από πολέμους στους οποίους δεν υπήρξε άμεση αμερικανική εμπλοκή.

«Σε σχέση με τέσσερα χρόνια πριν η Αμερική είναι πιο ισχυρή, οι συμμαχίες μας είναι πιο ισχυρές, οι αντίπαλοί μας και οι ανταγωνιστές μας πιο αδύναμοι», τόνισε ο Μπάιντεν. «Δεν είχαμε εμπλοκή σε πόλεμο για να κάνουμε αυτά τα πράγματα να συμβούν», πρόσθεσε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι όταν ανέλαβε την προεδρία ειδικοί εκτιμούσαν ότι η Κίνα αναπόφευκτα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ στον οικονομικό τομέα. Τώρα, όπως προέβλεψε ο ίδιος, αυτό δεν θα συμβεί. Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η αμερικανική οικονομία προχωρά μπροστά, αν και μένει να γίνει δουλειά.

«Τώρα, μην απατάσθε, μένουν σοβαρές προκλήσεις τις οποίες οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν», κατέληξε ο Τζο Μπάιντεν, μεταξύ των οποίων στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την περιοχή Ινδίας- Ειρηνικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.