Σε λίγες ημέρες η Μελάνια Τραμπ θα βρεθεί και πάλι στον Λευκό Οίκο με την 54χρονη επερχόμενη Πρώτη Κυρία να δίνει συνέντευξη στο Fox News σχολιάζοντας ευθέως για πρώτη φόρα αν θα συμμετέχει ενεργά με πλήρη απασχόληση στον Λευκό Οίκο στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέντευξή της στην Ainsley Earhardt που προβλήθηκε στο Fox & Friends στις 13 Ιανουαρίου, η Μελάνια Τραμπ επισήμανε ότι θα μοιράσει το χρόνο της μεταξύ της Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη και του Palm Beach της Φλόριντα, τα επόμενα τέσσερα χρόνια λόγω των διαφόρων υποχρεώσεών της — αν και σχεδιάζει να κάνει ένα από τα σπίτια την κύρια κατοικία της.

«Θα είμαι στον Λευκό Οίκο. Και όταν χρειαστεί να είμαι στη Νέα Υόρκη, θα είμαι στη Νέα Υόρκη. Όταν χρειαστεί να είμαι μέσα στο Palm Beach, θα είμαι στο Palm Beach, η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να γίνω μαμά, να γίνω πρώτη κυρία, να γίνω σύζυγος» είπε στο Fox News.

Ερωτηθείσα για το τι θα κάνει ο 18χρονος γιος της Μπάρον Τραμπ και για το αν θα μετακομίσει και εκείνος στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι μετακόμισε πρόσφατα από την έπαυλη της οικογένειας Mar-a-Lago στο Palm Beach στη Νέα Υόρκη, όπου φοιτά στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Η Μελάνια είπε στο Fox τον Σεπτέμβριο ότι ο Μπάρον επέλεξε να ζήσει στον Πύργο Τραμπ, την κατοικία της οικογένειάς του στο Μίντταουν στο Μανχάταν, καθώς ξεκίνησε να φοιτά στο πρώτο του έτος στο κολέγιο.

Παρά τη διαμονή του Μπαρόν ωστόσο στο Μανχάταν, θα έχει ένα δωμάτιο στην Pennsylvania Avenue, ώστε να μπορεί να «έρχεται και να επισκέπτεται» όποτε το θέλει, είπε η πρώην Πρώτη Κυρία.

«Ό,τι θέλει να κάνει», είπε η Μελάνια. «Τους έχουμε μέχρι τα 18, τα 19 τους. Τους μαθαίνουμε, τους καθοδηγούμε και μετά τους δίνουμε τα φτερά να πετάξουν» είπε.

«Σέβομαι πάντα το ναι και το όχι του Μπάρον και τι του αρέσει να κάνει, εκεί που θα ήθελε να είναι», πρόσθεσε.

Όσο για τη διαδικασία μεταφοράς των πραγμάτων της στον Λευκό Οίκο, η Μελάνια είπε στο Fox ότι θα είναι πιο εύκολο τη δεύτερη φορά.

«Η διαφορά είναι ότι ξέρω πού θα πάω. Ξέρω τα δωμάτια όπου θα μένουμε, ξέρω τη διαδικασία» είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η σύζυγός του Μελάνια θα τον συνοδεύσει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της 2ης θητείας: «Θα είναι ενεργή»

«Η πρώτη φορά ήταν μια πρόκληση. Δεν είχαμε πολλές από τις πληροφορίες», συνέχισε.«Αλλά αυτή τη φορά έχω τα πάντα. Έχω τα σχέδια, θα μπορούσα να μετακομίσω, έχω ήδη τακτοποιήσει, έχω ήδη επιλέξει τα έπιπλα που πρέπει να μπουν, οπότε είναι μια πολύ διαφορετική μετάβαση αυτή τη φορά, η δεύτερη φορά».

Η Μελάνια σημείωσε ότι «η ομάδα μετάβασης» έχει μόνο πέντε ώρες για να μετακινήσει τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την οικογένειά του από τον Λευκό Οίκο- και να μεταφέρει την οικογένεια Τραμπ - στις 20 Ιανουαρίου, που είναι η Ημέρα των Ορκωμοσίας.

Πηγή: skai.gr

