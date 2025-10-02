Παντρίνο: «Ιμπεριαλιστικά μαχητικά τόλμησαν να πλησιάσουν τις ακτές της Βενεζουέλας»

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο, δήλωσε την Πέμπτη ότι πέντε μαχητικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν κοντά στις ακτές της χώρας, κάτι που χαρακτήρισε ως απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πρόκειται για ιμπεριαλιστικά μαχητικά που τόλμησαν να πλησιάσουν τις ακτές της Βενεζουέλας» είπε ο Παντρίνο σε αεροπορική βάση, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες για τα αεροσκάφη αναφέρθηκαν στον πύργο ελέγχου από αεροπορική εταιρεία. «Η παρουσία αυτών των αεροσκαφών που πετούν κοντά στην Καραϊβική Θάλασσά μας είναι μια χυδαιότητα, μια πρόκληση, μια απειλή για την ασφάλεια του έθνους».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει στόλο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι πρόκειται για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ έχουν επίσης πλήξει αρκετά σκάφη που, όπως ισχυρίζονται, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας όσους επέβαιναν. Ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα αυτών των επιθέσεων.

