Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) καταγράφουν ισοδυναμία στην κορυφή της τελευταίας δημοσκόπησης του ARD, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DeutschlandTrend για λογαριασμό της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης.

Συγκεκριμένα, τόσο η AfD όσο και οι CDU/CSU συγκεντρώνουν 26%, με την AfD να κερδίζει μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η Χριστιανική Ένωση χάνει μία. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένει σταθερό στη δεύτερη θέση με 14%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 12% (+1) και η Αριστερά με 10% χωρίς μεταβολή. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) περιορίζονται στο 3%, μένοντας μακριά από το όριο εισόδου στη Βουλή (5%).

Παράλληλα, η δημοσκόπηση αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για το κυβερνητικό έργο. Ενώ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους το 51% δήλωνε δυσαρεστημένο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται πλέον στο 77%. Επιπλέον, μόνο το 42% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από τη λειτουργία της δημοκρατίας στη Γερμανία, ενώ το 56% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Ανάμεσα στους υποστηρικτές της AfD, η δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία φτάνει το 91%. Το 30% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακροδεξιά και η λαϊκιστική δεξιά αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία. Παράλληλα, το 20% ανησυχεί για τη «δυσλειτουργία της πολιτικής δράσης» σε κυβέρνηση και διοίκηση, ενώ το 9% εκφράζει ανησυχία για εξωτερικές απειλές και το 8% για το μεταναστευτικό.

Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το 63% απαντά καταφατικά ότι υπάρχει ανησυχία, ενώ το 35% δηλώνει «μικρή» ή «καθόλου» ανησυχία.

Όσον αφορά την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, το 63% των ερωτηθέντων τη χαρακτηρίζει υπερβολική, το 15% κατάλληλη και το 6% ανεπαρκή. Το 55% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, ενώ το 20% διαφωνεί. Στο ίδιο πνεύμα, το 55% ζητά επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ, με το 27% να αντιτίθεται σε μια τέτοια κίνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

