Η Ισπανία ανέστειλε τα σχέδιά της για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35, τα οποία κατασκευάζονται από τον αμερικανικό αεροδιαστημικό γίγαντα Lockheed Martin, αποκάλυψε την Τετάρτη η ισπανική εφημερίδα El Pais, επικαλούμενη ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Η κυβέρνηση είχε διαθέσει 6,25 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2023 για την αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών, επισημαίνει το δημοσίευμα της El Pais. Ωστόσο, το σχέδιο της ισπανικής κυβέρνησης να δαπανήσει φέτος το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στην Ευρώπη, κατέστησε αδύνατη την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής, επισημαίνει η εφημερίδα.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος τα σχέδιά του για αύξηση των αμυντικών δαπανών, ώστε να επιτευχθεί ο τρέχων στόχος του ΝΑΤΟ, που είναι 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αργότερα αρνήθηκε να στηρίξει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής τον Ιούνιο.

Η θέση αυτή που πήρε ο Σάντσεθ επικρίθηκε έντονα από τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε προϊόντα της χώρας.

