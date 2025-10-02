Παράσυρση- Νιου Τζέρσεϊ: «Το σχεδίαζε μήνες» λέει η οικογένεια της Μαρίας Νιώτη

Ως προμελετημένη δολοφονία περιγράφουν οι οικογένειες της Ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτης και της Ισαμπέλα Σάλας, των δύο έφηβων κοριτσιών που βρήκαν τραγικό θάνατο στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν 17χρονος τις παρέσυρε με τζιπ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 17:30, στο προάστιο Κράνφορντ, έξω από το σπίτι της γιαγιάς της Μαρίας.

Ο οδηγός, που επέβαινε σε μαύρο Jeep του 2021 με φιμέ τζάμια, τράπηκε σε φυγή μετά την παράσυρσή τους αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Τα δύο κορίτσια υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Ο 17χρονος, κάτοικος της πόλης Γκάργουντ, κατηγορείται πλέον για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού.

Το όνομά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς είναι ανήλικος. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, φέρεται να έχει οικογενειακή σχέση με τον αρχηγό της αστυνομίας της γειτονικής πόλης Γουέστφιλντ, Κρίστοφερ Μπατιλόρο.

Οι οικογένειες των δύο θυμάτων δήλωσαν στο Fox 5 πως ο φερόμενος δράστης σχεδίαζε την επίθεση εδώ και μήνες, με στόχο ειδικά τη Μαρία Νιότης, την οποία και παρενοχλούσε εδώ και μήνες, αρνούμενος πως η σχέση τους έληξε.

«Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν επρόκειτο για δυστύχημα με e-bike, ούτε για τροχαίο με εγκατάλειψη. Ήταν δολοφονία εκ προμελέτης», ανέφεραν χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο δράστης είναι «ένας δειλός άνθρωπος που σχεδίαζε εδώ και μήνες την επίθεση κατά της Μαρίας και πραγματοποίησε την αποτρόπαια πράξη του, παίρνοντας όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και της Ισαμπέλας».

Ο πατέρας της Ισαμπέλας δήλωσε στο NJ.com ότι η κόρη του δε γνώριζε καν τον φερόμενο δράστη, όμως η μητέρα της Μαρίας τού είπε ότι η κόρη της είχε προβλήματα με τον 17χρονο εδώ και καιρό.

Πρόσθεσε, συντετριμμένος πως η κόρη του και η Μαρία, ήταν κολλητές φίλες.

Μάλιστα, φίλη των δύο κοριτσιών επιβεβαίωσε ότι η Μαρία αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος είχε στείλει απειλητικό μήνυμα σε αγόρι που εκείνη έβγαινε μετά τον χωρισμό τους.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς της Μαρίας.

Η γιαγιά της, αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος έσπευσε να βοηθήσει, χωρίς να γνωρίζει αρχικά ότι το ένα από τα δύο θύματα ήταν η εγγονή του.

Η γιαγιά της Μαρίας, μιλώντας στο NJ.com, δήλωσε ορισγμένα πως ο δράστης «σκότωσε δύο όμορφα κορίτσια. Πρέπει να πληρώσει».

