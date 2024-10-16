Ενενήντα δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στη Βόρεια Καρολίνα, εβδομάδες μετά τον τυφώνα Helene που κατέστρεψε το δυτικό τμήμα της πολιτείας, δήλωσε χθες ο κυβερνήτης Ρόι Κούπερ.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Κούπερ προειδοποίησε ότι ο αριθμός μπορεί να αλλάξει, καθώς κάποιοι από τους αγνοούμενους εντοπίζονται.

«Θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν πρόκειται για οριστική καταμέτρηση, επειδή η ειδική ομάδα συνεχίζει το έργο της», είπε.

Στη Βόρεια Καρολίνα 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της καταιγίδας, ενώ περισσότεροι από 220 έχουν σκοτωθεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα, όπου η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Κούπερ έκανε επίσης αναφορά στην «επίμονη και επικίνδυνη παραπληροφόρηση» που κυκλοφορεί για τον τυφώνα, η οποία, όπως είπε, περιπλέκει τις προσπάθειες ανακούφισης.

Είπε ότι μια τέτοια παραπληροφόρηση «δημιουργεί σύγχυση και αποθαρρύνει το ηθικό των επιζώντων και όσων εργάζονται για την ανακούφιση των πληγέντων».

«Αν συμμετέχετε στη διάδοση αυτού του υλικού, σταματήστε το», προειδοποίησε ο Κούπερ. «Όποιος κι αν είναι ο στόχος σας, οι άνθρωποι που πραγματικά πληγώνετε είναι εκείνοι στη δυτική Βόρεια Καρολίνα που χρειάζονται βοήθεια».

Οι διασώστες ήρθαν αντιμέτωποι με τη δυσπιστία κατοίκων της περιοχής ως συνέπεια της διάδοσης σειράς ψευδών θεωριών συνωμοσίας σχετικά με την καταιγίδα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ (Fema) αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λίγο από μια κομητεία λόγω απειλών που τροφοδοτήθηκαν από παραπληροφόρηση.

Το περασμένο Σάββατο, η αστυνομία στην κομητεία του Ράδερφορντ συνέλαβε άνδρα που φέρεται να απειλούσε ότι θα βλάψει διασώστες και βρέθηκε με ένα τουφέκι και ένα πιστόλι.

Οι ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας - πολλές από αυτές με πολιτικά κίνητρα - σχετικά με τη δήμευση γης, τις αποζημιώσεις διαδόθηκαν πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο.

Οι αναφορές δείχνουν ότι αρκετές εξτρεμιστικές ομάδες δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν την καταστροφή και τις φήμες.

Οι προσπάθειες διάσωσης περιπλέκονται από το ορεινό και απόκρημνο έδαφος της δυτικής Βόρειας Καρολίνας, όπου σπίτια και γέφυρες παρασύρθηκαν και η δημοφιλής τουριστική πόλη Άσβιλ αποκόπηκε.

Πηγή: skai.gr

