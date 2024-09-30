Συγκλονίζουν τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Helene που έπληξε το Big Bend της Φλόριντα και κινήθηκε βόρεια προς τη Τζόρτζια, τη βόρεια και νότια Καρολίνα και το Τενεσί.

Τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε όλη τη χώρα από τότε που ο τυφώνας έφτασε στη Φλόριντα την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με το BBC αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς οι αξιωματούχοι φθάνουν σε περισσότερες περιοχές που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 1.000 αγνοούνται σε μία μόνο κομητεία της Βόρειας Καρολίνας, την κομητεία Buncombe. Πρόκειται για την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πόλης Σαρλότ, στη βόρεια Καρολίνα, Tariq Bokhari, μοιράστηκε στο Χ πλάνα από τη λίμνη Lure η οποία έχει γεμίσει με συντρίμμια, περιγράφοντας τη σκηνή ως «μετα-αποκαλυπτική».

Went to help in the Lake Lure/Chimney Rock area today, and it’s hard to describe - never seen anything like this. Post apocalyptic. It’s so overwhelming you don’t even know how to fathom what recovery looks like, let alone where to start. Going to be a long path to recovery that… pic.twitter.com/HnyxwyQB76 — Tariq Scott Bokhari (@FinTechInnov8r) September 29, 2024

«Έχουμε υποστεί βιβλική καταστροφή», είπε ο Ράιαν Κόουλ, αξιωματούχος έκτακτης ανάγκης στην κομητεία. «Αυτή είναι η πιο σημαντική φυσική καταστροφή που έχει δει ποτέ κάποιος από εμάς».

Τα σωστικά συνεργεία στην κομητεία Buncombe, δίνουν μάχη να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και την επικοινωνία.

«Αυτή η καταιγίδα έφερε καταστροφικές... ιστορικών διαστάσεων», δήλωσε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ.

Helicopter view of Asheville North Carolina.



People have been volunteering their time and resources to go up and help the areas affected. Asheville, Boone, and chimney rock village.



Praying for all those affected by hurricane Helene. pic.twitter.com/rzfurAyyMw — j.UAP (@JDFloridaSun) September 30, 2024

Η πλειοψηφία των θανάτων από τον τυφώνα έχει επιβεβαιωθεί στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, όπου η Helene χτύπησε την περιοχή ως τροπική καταιγίδα.

Η Εθνοφρουρά της Βόρειας Καρολίνας έχει διασώσει περισσότερους από 119 ανθρώπους - ανάμεσά τους ένα βρέφος, σύμφωνα με τον υποστράτηγο Τοντ Χαντ.Οι περισσότερες διασώσεις, 41 στον αριθμό, καταγράφηκαν βόρεια του Άσβιλ.

Πολλά πρατήρια καυσίμων παραμένουν κλειστά σε όλη τη Βόρεια Καρολίνα ενώ σε όποια είναι ανοιχτά έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές. Επίσης, στα λίγα ανοιχτά σούπερ μάρκετ οι πολίτες τρέχουν να αγοράσουν εμφιαλωμένο νερό.

Οι ζημιές από τον τυφώνα υπολογίζονται μεταξύ 95 και 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

