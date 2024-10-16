IDF: Επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα, εξοντώθηκε ο διοικητής της ύναμης drones της Χαμάς

Μάχες σε όλα τα μέτωπα διεξάγει ο ισραηλινός στρατός, ενώ αναμένεται η επίθεση στο Ιράν. Η 98η Μεραρχία συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν το πρωί οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Ο Διοικητής της Δύναμης UAV της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας εξολοθρεύθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό. Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης νέο πλήγμα στη Νταχίγια, σε αποθήκη οπλισμού της Χεζμπολάχ.

Με τις οδηγίες των ακριβών πληροφοριών του IDF, η IAF πραγματοποίησε χτύπημα σε στρατηγικό οπλισμό που ανήκει στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Αυτά τα όπλα ήταν αποθηκευμένα από τη Χεζμπολάχ σε μια υπόγεια αποθήκη στην περιοχή Νταχίγια, ένα σημαντικό προπύργιο τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. «Πριν από το χτύπημα, ελήφθησαν πολυάριθμα μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου πρόκλησης βλάβης αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων προς τον πληθυσμό της περιοχής» σημειώνεται.



Η 98η Μεραρχία συνεχίζει να διεξάγει περιορισμένη, εντοπισμένη και στοχευμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα στο νότιο Λίβανο εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ και τρομοκρατικών υποδομών στην περιοχή επιμένουν οι IDF, στη σκιά διεθνών επικρίσεων.





Την περασμένη ημέρα (Τρίτη), οι ισραηλινές δυνάμεις εξολόθρευσαν δεκάδες τρομοκράτες κατά τη διάρκεια ανταλλαγών πυρών και αεροπορικών επιδρομών. Εντόπισαν πολλά όπλα, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων, όλμων και αντιαρματικών πυραύλων που στόχευαν προς κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και χειροβομβίδες και πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό.





Επιπλέον, περισσότεροι από 140 τρομοκρατικοί στόχοι της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων, εκτοξευτών που στόχευαν προς το ισραηλινό έδαφος, τρομοκρατικές υποδομές και πυρήνες τρομοκρατών.

Στη Γάζα, η IAF εξάλειψε τον τρομοκράτη, Μαχμούντ αλ Μαμπχουχ, τον Διοικητή της Δύναμης UAV της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Ο τρομοκράτης κατεύθυνε επιθέσεις UAV προς το ισραηλινό έδαφος και τα στρατεύματα των IDF, σημειώνεται.



Στην περιοχή Τζαμπαλίγια, οι ισραηλινές δυνάμεις εξολόθρευσαν πάνω από 50 τρομοκράτες σε εκ του σύνεγγυς συγκρούσεις και αεροπορικές επιδρομές την τελευταία ημέρα. Στην περιοχή της Ράφα, ένας ένοπλος πυρήνας τρομοκρατών που σχεδίαζε να επιτεθεί στα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού εξουδετερώθηκε με τη χρησιμοποίηση drones.

כוחות אוגדה 98 ממשיכים בפעילותם בדרום לבנון. הלוחמים חיסלו מחבלים רבים על הקרקע ומהאויר, וממשיכים לאתר ולהשמיד אמצעי לחימה ותשתיות טרור של חיזבאללה מעל ומתחת לקרקע>> pic.twitter.com/mzJvYDjItE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2024

Πηγή: skai.gr

