Πυρκαγιά στην Κοριέντες έχει πάρει γιγαντιαίες διαστάσεις, έχει επεκταθεί σε πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα, με άλλα λόγια στο 6% της συνολικής επιφάνειας της βόρειας επαρχίας, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες της ξηρασίας που έφερε το φαινόμενο Λα Νίνια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή προσκείμενη στην Πολιτική Προστασία είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να ελέγξουν την φωτιά και ότι σπίτια και ξενοδοχείο στην επαρχιακή πρωτεύουσα, η οποία απέχει περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας Μπουένος Άιρες, εκκενώθηκαν προληπτικά.

«Οι φλόγες εξαπλώνονται αλματωδώς, έχουν ήδη απανθρακώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, μετατρέποντας χωράφια σε γραμμή πυρός που είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί», εξήγησε φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τους αγρότες της επαρχίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Στην Κοριέντες παράγονται μεταξύ άλλων κίτρο, ρύζι, καπνός, ματέ (φυτό από τα φύλλα του οποίου μπορεί κανείς να φτιάξει αφέψημα παρόμοιο με το τσάι), βαμβάκι, ενώ στην επαρχία λειτουργούν κτηνοτροφικές μονάδες και κάποια έσοδα φέρνει επίσης η δασοκομική δραστηριότητα.

major fires continue in the province of Corrientes, Argentina #fire #fires pic.twitter.com/m1s9HEvUxO