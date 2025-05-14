Ο πρόεδρος της Βολιβίας Άρσε δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Αύγουστο

Ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο Λουίς Άρσε, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες Τρίτη πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στο αξίωμα στις προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Αύγουστο στο κράτος των Άνδεων.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, που ανήκει στο Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS, αριστερά), εξήγησε πως δεν θέλει να συμβάλει να διχαστούν οι ψηφοφόροι και να κερδίσει υποψήφιος της δεξιάς.

Η αριστερά στη Βολιβία σπαράσσεται από έριδες τα τελευταία χρόνια, ιδίως αυτήν του προέδρου Άρσε και του προκατόχου και μέντορά του Έβο Μοράλες για τον έλεγχο του MAS, της παράταξης που δεσπόζει στα πολιτικά πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Ανδρόνικο Ροδρίγκες, πρόεδρος της Γερουσίας και επίδοξος δελφίνος του κ. Μοράλες, ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Αυγούστου.

Παρότι με βάση το Σύνταγμα δεν επιτρέπεται στον Έβο Μοράλες να θέσει υποψηφιότητα, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη ποτέ πρόεδρος της Βολιβίας επιμένει πως εννοεί να διεκδικήσει την επάνοδό του στην προεδρία.

Πηγή: skai.gr

