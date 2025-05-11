Δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να έχει ανοίξει η ηγεσία της Χαμάς, προκειμένου να συζητηθούν η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και η εκεχειρία, όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Το Reuters επικαλείται ως πηγή του Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Μόλις χθες, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι καλούσαν το Ισραήλ να σταματήσει τη σφαγή στη Γάζα.

Να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνδέσει το θέμα της εκεχειρίας στη Γάζα με την επιστροφή των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ισραήλ και προσωπικά ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν φέρονται διατεθειμένοι να υπαναχωρήσουν του σχεδίου τους, το οποίο περιλαμβάνει την ολοκληρωτική διάλυση της Χαμάς και την κατάκτηση και κατοχή ολόκληρης της περιοχής της Γάζας.





Πηγή: skai.gr

