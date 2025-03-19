Πάνω από 10 νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Υεμένη

Τουλάχιστον 10 αεροπορικές επιδρομές της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας έπληξαν τομείς της Υεμένης ελεγχόμενους από τους Χούθι αργά χθες Τρίτη το βράδυ, ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Σανάα, τη Χοντάιντα (δυτικά), όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, και τη Σαάντα (βόρεια), το λίκνο του κινήματος ανταρτών που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης προσκείμενα σ’ αυτό και αυτόπτες μάρτυρες.

Το νέο κύμα πληγμάτων ακολουθεί αυτό πριν από μερικά 24ωρα στο οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 53 άνθρωποι, σύμφωνα με το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ιδρυτών και ηγετών του, εξαιτίας της απόφασής του να ξαναρχίσει τις επιθέσεις του εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αμερικανικό πλήγμα» έβαλε στο στόχαστρο «την επαρχία Σαάντα», ανέφεραν το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχεται από το κίνημα, και το επίσης προσκείμενο στους αντάρτες τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για τουλάχιστον τρεις βομβαρδισμούς στη Σαάντα. Το Αλ Μασίρα αναφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα σε τέσσερα ακόμη πλήγματα. Βομβαρδισμοί έγιναν επίσης στην επαρχία Χατζά, κατά την ίδια πηγή.

Νωρίτερα χθες, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση εναντίον «της βάσης Νεβατίμ», στην έρημο Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ, λέγοντας πως χρησιμοποίησαν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο «Παλαιστίνη 2». Από την πλευρά τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Επρόκειτο για την πρώτη επίθεση εναντίον του Ισραήλ από την Υεμένη αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τη 19η Ιανουαρίου. Ακολούθησε τη σειρά μαζικών ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακο με πάνω από 400 νεκρούς.

Οι Χούθι, που πρόσκεινται στην Τεχεράνη, καταδίκασαν τους πολύνεκρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς κι υποσχέθηκαν να συνεχίσουν την κλιμάκωση, αφού απείλησαν πρόσφατα να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων κατ’ αυτούς συνδεόμενων με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Καταδικάζουμε την επανέναρξη της επίθεσης του σιωνιστή εχθρού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας και τη στοχοποίηση άοπλων αμάχων», ανέφερε το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο του κινήματος σε ανακοίνωσή του.

Οι χθεσινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 413 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

«Ο παλαιστινιακός λαός δεν θα αφεθεί μόνος σε αυτή τη μάχη, η Υεμένη θα συνεχίσει να (τον) υποστηρίζει και να εντείνει τη σύγκρουση», συμπλήρωσε το ανώτατο πολιτικό συμβούλιο των Χούθι στην ανακοίνωσή του.

Περίπου έναν μήνα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν μαζί του, τονίζοντας πως ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο αεροπορικά πλήγματα εναντίον προπυργίων των Χούθι στην Υεμένη. Οι βομβαρδισμοί στη Σανάα και αλλού είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 53 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 98, σύμφωνα με τους Χούθι. Σκοτώθηκαν πολλοί ηγέτες των σιιτών ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, διαβεβαίωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

