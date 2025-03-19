Η Ρωσία εξαπέλυσε χθες Τρίτη για ακόμη ένα βράδυ αεροπορικές επιδρομές εναντίον «πολιτικών υποδομών» στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου νοσοκομείου, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κρίνοντας ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «απέρριψε την πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός».

«Δυστυχώς έγιναν πλήγματα, ακριβώς εναντίον πολιτικών υποδομών», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος μέσω Telegram.

Έκανε λόγο για «απευθείας πλήγμα» drone ιρακινού σχεδιασμού τύπου Σαχέντ με στόχο «νοσοκομείο στη Σούμι» (βόρεια) και για άλλες αεροπορικές επιδρομές, ανάμεσά τους κάποιες στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο κ. Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε πάντως σε κάποια επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών, αντικείμενο συμφωνίας περί κατάπαυσης του πυρός 30 ημερών για την οποία μίλησαν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός του Πούτιν χθες Τρίτη.

«Είναι ακριβώς αυτές οι νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας που καταστρέφουν την ενέργειά μας, τις υποδομές μας και τη φυσιολογική ζωή των Ουκρανών. Και το γεγονός ότι αυτό το βράδυ δεν ήταν εξαίρεση δείχνει πως πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία για να έχουμε πράγματι ειρήνη», τόνισε ο κ. Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν στην πραγματικότητα απέρριψε (...) την πρόταση για πλήρη κατάπαυση του πυρός» στην τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον ομόλογό του Τραμπ, επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.