Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα υλικό που σχετίζεται με τη δολοφονία του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963 την Τρίτη, επιδιώκοντας να τιμήσει την προεκλογική του υπόσχεση να παρέχει περισσότερη διαφάνεια στο γεγονός σοκ στις ΗΠΑ.

Μια αρχική δόση ηλεκτρονικών αντιγράφων των εγγράφων δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο των Εθνικών Αρχείων το βράδυ, με συνολικά περισσότερα από 80.000 να αναμένεται να δημοσιευθούν, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ υπέγραψε μια εντολή λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, με αποτέλεσμα το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών να βρει χιλιάδες νέα έγγραφα σχετικά με τη δολοφονία του Κένεντι.

Στην προσπάθεια συμμόρφωσης με την εντολή του Τραμπ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διέταξε ορισμένους από τους δικηγόρους του που χειρίζονται ευαίσθητα θέματα εθνικής ασφάλειας, να επανεξετάσουν επειγόντως τα αρχεία από τη δολοφονία.

Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία κρυμμένα στα αρχεία;

Τα ψηφιακά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων PDF, αναμένεται να ρίξουν φως στο κλίμα φόβου εκείνης της εποχής που επικρατούσε όσων αφορά στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Σοβιετική Ένωση, λίγο μετά την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962, που παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο.

Πολλά από τα έγγραφα περιλαμβάνουν την εργασία των ερευνητών για να μάθουν περισσότερα για τη ζωή του δολοφόνου Lee Harvey Oswald (Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ) στη Σοβιετική Ένωση και να παρακολουθήσουν τις κινήσεις του τους μήνες πριν από τη δολοφονία του Kennedy στο Ντάλας, στις 22 Νοεμβρίου 1963.

Μια αρχική ανασκόπηση των εγγράφων δεν έδειξε αποκλίσεις από την κεντρική αφήγηση.

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γιος του Ρόμπερτ Κένεντι και ανιψιός του Τζον Φ. Κένεντι, είπε ότι πιστεύει ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ενεπλάκη στον θάνατο του θείου του, έναν ισχυρισμό που η υπηρεσία χαρακτήρισε αβάσιμο.

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, εγγονός του JFK, δήλωσε στο X την Τρίτη: «Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε σε κανέναν από την οικογένεια του Προέδρου Κένεντι «προειδοποίηση» σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων».

Ο Fredrik Logevall, καθηγητής ιστορίας στο Χάρβαρντ, τα βιβλία του οποίου περιλαμβάνουν το "JFK: Coming of Age in the American Century 1917-56", είπε ότι τα νέα έγγραφα μπορεί να βοηθήσουν στη συμπλήρωση της εικόνας.

«Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε όλα τα γεγονότα, ιδανικά σε μη διασκευασμένη μορφή. Αλλά δεν περιμένω δραματικές νέες αποκαλύψεις που αλλάζουν κατά κάποιον θεμελιώδη τρόπο την αντίληψή μας για το γεγονός», είπε.

Ένα έγγραφο με τον τίτλο «μυστικό» ήταν ένας δακτυλογραφημένος λογαριασμός με χειρόγραφες σημειώσεις μιας συνέντευξης του 1964 από έναν ερευνητή της Επιτροπής Warren που ρώτησε τον Lee Wigren, υπάλληλο της CIA, σχετικά με ασυνέπειες στο υλικό που παρείχε στην επιτροπή το State Department και η CIA σχετικά με γάμους μεταξύ Σοβιετικών γυναικών και Αμερικανών ανδρών.

Ο Όσβαλντ ήταν παντρεμένος με μια Σοβιετική γυναίκα, τη Μαρίνα Όσβαλντ, την εποχή του πυροβολισμού.

Έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας από το 1963 κάλυψαν τον Ψυχρό Πόλεμο των αρχών της δεκαετίας του 1960 και την εμπλοκή των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, προσπαθώντας να εμποδίσουν την υποστήριξη του Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο στις κομμουνιστικές δυνάμεις σε άλλες χώρες.

Τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Κάστρο δεν θα έφτανε στο σημείο να προκαλέσει πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να κλιμακώσει εντάσεις σε σημείο «που θα έθεταν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο το καθεστώς Κάστρο».

«Φαίνεται πιο πιθανό ο Κάστρο να εντείνει την υποστήριξή του στις ανατρεπτικές δυνάμεις στη Λατινική Αμερική», αναφέρει το έγγραφο.

Ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1962 αποκαλύπτει λεπτομέρειες μιας άκρως απόρρητης επιχείρησης που ονομάζεται «Επιχείρηση Μαγκούστα», ή απλά «το Κουβανικό Έργο», το οποίο ήταν μια εκστρατεία μυστικών επιχειρήσεων και δολιοφθορών κατά της Κούβας υπό την ηγεσία της CIA, που εξουσιοδοτήθηκε από τον Κένεντι το 1961, με στόχο την εξάλειψη του καθεστώτος Κάστρο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εγκαινιάζει μια νέα εποχή μέγιστης διαφάνειας», δήλωσε ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ σε ανάρτησή του στο X.

Η Alice L. George, ιστορικός, της οποίας τα βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του "The Assassination of John F. Kennedy", εξερευνούν τη σύγχρονη Αμερική, είπε ότι η περιέργεια των Αμερικάνων για τις δολοφονίες και τα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης δημιουργούν «την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχουν σημαντικά στοιχεία κρυμμένα σε αυτά τα αρχεία».

Ωστόσο, είπε ότι «τα κυβερνητικά αρχεία είναι απίθανο να επιλύσουν ερωτήματα που εξακολουθούν να έχουν οι Αμερικάνοι».

«Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όλα τα έγγραφα», είπε, «αλλά αμφιβάλλω σοβαρά ότι κάποια θα περιλαμβάνουν μεγάλες αποκαλύψεις. Η έκθεση της Επιτροπής Warren έγινε καλά, αλλά έγινε όταν πολλοί από τους βασικούς συντελεστές ήταν ζωντανοί. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις την αλήθεια όταν οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους είναι νεκροί.»

Η δολοφονία του Κένεντι έχει αποδοθεί σε έναν μόνο ένοπλο, τον Όσβαλντ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλοι ομοσπονδιακοί κυβερνητικοί φορείς επιβεβαίωσαν αυτό το συμπέρασμα στις δεκαετίες που μεσολάβησαν. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Αμερικάνοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα συνωμοσίας.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τις δολοφονίες του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι, οι οποίοι σκοτώθηκαν και οι δύο το 1968.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.