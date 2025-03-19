Η Χαμάς καλεί να «ασκηθεί πίεση» στις ΗΠΑ για να τερματιστούν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε χθες Τρίτη το βράδυ να «ασκηθεί πίεση» στις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσουν οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι σκοπό έχουν, διατείνεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αναγκαστούν οι μαχητές του να αφήσουν ελεύθερους τους ομήρους που κρατούν.

«Καλούμε τις φίλες χώρες που υποστηρίζουν τη δίκαιη παλαιστινιακή υπόθεση να ασκήσουν πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση ώστε να λάβει τέλος αυτή η επίθεση και αυτός ο γενοκτονικός πόλεμος εναντίον ανυπεράσπιστων αμάχων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο, σχεδόν 24 ώρες μετά τους πολύνεκρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επέλεξε να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική ανταπόδοση.

