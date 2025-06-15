Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εμφανώς περιχαρής παρακολουθώντας τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που ονειρευόταν, η οποία έγινε χθες στην Ουάσιγκτον, με φόντο πελώριες διαδηλώσεις εναντίον της πολιτικής του σε άλλες πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ.

Σε ατμόσφαιρα βαριά μετά τον φόνο τοπικής βουλεύτριας χθες Σάββατο το πρωί και με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από τη μια η στρατιωτική παρέλαση στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα κι από την άλλη οι διαδηλώσεις, ορισμένες από τις οποίες σημαδεύτηκαν από επεισόδια, υπογράμμισαν σε ποιο βαθμό είναι βαθιά διχασμένη η χώρα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που γιόρτασε χθες τα 79 του χρόνια, παρακολούθησε για περίπου δυο ώρες από εξέδρας την παρέλαση περίπου 7.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων και κάπου 150 στρατιωτικών οχημάτων, ενώ στους αιθέρες πέταγαν δεκάδες αεροσκάφη κι ελικόπτερα. Επισήμως, η παρέλαση έγινε για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού ξηράς. Άρχισε με κανονιοβολισμούς και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκροτούσε συχνά τους παρελαύνοντες, τους οποίους σηκώθηκε όρθιος για να χαιρετίσει στρατιωτικά επανειλημμένα.

Πάντως το κοινό, που παρακολούθησε να περνούν δεκάδες τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρματα μάχης, έδειξε μάλλον συγκρατημένο ενθουσιασμό, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για 250.000 θεατές.

Σε ασυνήθιστα σύντομη ομιλία του μετά την παρέλαση, ο ως εκ του αξιώματός του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων απέτισε φόρο τιμής τους στρατιώτες του, «ήρωες και θρύλους», υπενθυμίζοντας διάφορες μάχες του παρελθόντος.

«Είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου κι η χώρα μας θα είναι πολύ πιο σπουδαία και ισχυρή από ποτέ πριν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Είπε ακόμη πως κάθε άλλη χώρα γιορτάζει με παρελάσεις τις «νίκες» της και «ήταν καιρός να το κάνει κι η Αμερική».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μικρή συναυλία και πυροτεχνήματα στο μνημείο του Ουάσιγκτον.

Ο προϋπολογισμός για τη στρατιωτική παρέλαση και τις εκδηλώσεις που ανακοινώθηκε επίσημα ανερχόταν σε 45 εκατομμύρια δολάρια.

«Είμαι εδώ γιατί είναι υποστηρικτής του προέδρου και υποστηρικτής του στρατού», είπε ο Όσκαρ Γουίλιαμσον, μαθητής λυκείου, 17 ετών, με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη, φορώντας κόκκινο καπελάκι με το σύνθημα «Make America Great Again». Ο νεαρός δεν έκρυψε πως υποστηρίζει επίσης την αντιμεταναστευτική πολιτική του προέδρου: «έχουμε υπερβολικά πολλούς μετανάστες» και «αυτό δεν είναι καλό για την οικονομία», ενώ «έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια», δικαιολόγησε.

«Δεν υποστηρίζω τον Τραμπ, δεν τον ψήφισα ποτέ και δεν μου αρέσει η πολιτική του, είμαι Δημοκρατικός, αλλά μου αρέσει μια ωραία στρατιωτική παρέλαση, μου αρέσει ένα ωραίο αεροπορικό σόου», είπε από την πλευρά του ο Πολ Χάγκελοχ, ο πατέρας του νεαρού, καθηγητής ιστορίας στο πανεπιστήμιο Σίρακιουζ.

Οι επιδείξεις ισχύος του είδους είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες στις ΗΠΑ, όπου η προηγούμενη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση είχε γίνει το 1991, μετά τον πόλεμο του Κόλπου. Και, παρά την επίσημη αιτία που προβλήθηκε, πολλοί θεώρησαν μάλλον πως η χθεσινή παρέλαση έγινε για τα 79α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος δεν σταματά να ωθεί στα όριά τους τις εξουσίες του προέδρου.

Δολοφονία βουλευτού στη Μινεσότα

Η ημέρα άρχισε με άσχημους οιωνούς στις ΗΠΑ. Η Μελίσα Χόρτμαν, Δημοκρατική τοπική βουλεύτρια στη Μινεσότα, 55 ετών, δολοφονήθηκε μαζί με τον σύζυγό της από ένοπλο. Επρόκειτο για «εσκεμμένη ενέργεια πολιτικής βίας», σύμφωνα με τον Τιμ Ουόλς, τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας του Βορρά. Άλλος Δημοκρατικός, τοπικός γερουσιαστής, τραυματίστηκε από πυρά μαζί με τη σύζυγό του.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό του υπόπτου, λευκού, 57 ετών, που χαρακτηρίζεται «οπλισμένος και επικίνδυνος» από τις αρχές.

Ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του Τραμπ

Ταυτόχρονα, πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα μετατράπηκαν σε θέατρο μαζικών κινητοποιήσεων υπό το γενικό σύνθημα «No Kings» («δεν θέλουμε βασιλιάδες», σε ελεύθερη απόδοση) εναντίον του «αυταρχισμού» του Ντόναλντ Τραμπ και της «στρατιωτικοποίησης της δημοκρατίας μας».

Σύμφωνα με την ACLU, επιδραστική οργάνωση υπεράσπισης των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, πάνω από 5 εκατομμύρια Αμερικανοί συμμετείχαν σε 2.100 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες τις ΗΠΑ.

Στη Νέα Υόρκη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην 5η Λεωφόρο αψηφώντας τη βροχή, σε ατμόσφαιρα γιορτής.

Στο Λος Άντζελες –πρόσφατα θέατρο επεισοδίων, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων εναντίον εφόδων για να συλληφθούν παράτυποι μετανάστες, στα οποία ο αρχηγός του κράτους αντέδρασε αναπτύσσοντας χιλιάδες στρατιώτες– σημειώθηκαν μικροεπεισόδια και ρίψεις δακρυγόνων εναντίον «μικρής ομάδας ταραχοποιών», κατά τη διάρκεια διαδήλωσης χιλιάδων ανθρώπων, υπό τα βλέμματα μελών της Εθνοφρουράς που φρουρούσαν κτίρια κι έγιναν στόχος ηχηρών αποδοκιμασιών, χωρίς να αντιδράσουν.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

