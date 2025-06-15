Πυρά κατά τη διάρκεια διαδήλωσης χθες Σάββατο στη Σολτ Λέικ Σίτι, στις δυτικές ΗΠΑ, είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να συνδέουν το επεισόδιο αυτό με τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα εναντίον της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα πυρά προκάλεσαν τον τραυματισμό ανθρώπου που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ασθενής διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχθούν θανατηφόρα», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Σολτ Λέικ Σίτι μέσω X, διευκρινίζοντας πως έχει συλλάβει ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος».

