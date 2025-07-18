Παναμάς: Η Chiquita απολύει τους εναπομείναντες ημερήσιους εργάτες της

Η θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού της μπανάνας Chiquita στον Παναμά προχωρά στην απόλυση των εναπομείναντων 1.189 ημερήσιων εργατών της στη χώρα, ανακοίνωσε η διεύθυνσή της χθες Πέμπτη, αφού έλαβε έγκριση από την κυβέρνηση της χώρας, μήνες μετά τις μαζικές προηγούμενες απολύσεις εξαιτίας απεργιακών κινητοποιήσεων από τον Απρίλιο στις εγκαταστάσεις της στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Οι απολύσεις έχουν ισχύ από σήμερα, διευκρίνισε.

Η θυγατρική της Τσικίτα στον Παναμά απέλυσε πάνω από έξι χιλιάδες εργάτες της τον Μάιο, με φόντο τις μαζικές κινητοποιήσεις στη χώρα εναντίον μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που προώθησε η κυβέρνηση του προέδρου Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, καθώς οι εργαζόμενοι θεώρησαν πως θα έπλητταν τις συντάξεις τους.

Η διεύθυνσή της έφυγε από τη χώρα στις αρχές Ιουνίου.

