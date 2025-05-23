Η Chiquita του Παναμά απολύει όλους τους απεργούς μερικώς απασχολούμενους σε φυτείες μπανάνας της

Η διοίκηση της εταιρείας Chiquita Panama ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως απολύει όλους τους ημερήσιους εργαζομένους της στη δυτική επαρχία Μπόκας δελ Τόρο, προσάπτοντάς τους «αδικαιολόγητη εγκατάλειψη της δουλειάς τους» στις μπανανοφυτείες της, εν μέσω ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων στον Παναμά από τα τέλη Απριλίου.

Η εταιρεία προχωρά στον «τερματισμό» της απασχόλησης «όλων των ημερήσιων εργαζομένων μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως υπέστη ζημία τουλάχιστον 75 εκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων που διαρκούν 24 ημέρες.

Πηγή προσκείμενη στην Τσικίτα διευκρίνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι πρόκειται για κάπου 5.000 από τους συνολικά 6.500 εργαζομένους της στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε φυτείες μπανάνας στον Παναμά απεργούν εν μέσω ευρύτερων κινητοποιήσεων στη χώρα εναντίον μεταρρυθμίσεων που προωθεί η συντηρητική κυβέρνηση του προέδρου Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ιδίως στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων και στις συντάξεις.

Η εταιρεία ανέφερε πως οι εργάτες της υπό απόλυση μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της για τους μισθούς και τις αποζημιώσεις τους αν δικαιούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

