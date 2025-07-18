Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «τρομοκρατική» την οργάνωση που κατηγορήθηκε από το Νέο Δελχί πως διέπραξε τον Απρίλιο επίθεση με 26 νεκρούς στο τμήμα του Κασμίρ υπό τον έλεγχο της Ινδίας, ενέργεια που αποτέλεσε έναυσμα μείζονος στρατιωτικής κλιμάκωσης τον Μάιο ανάμεσα στον ασιατικό γίγαντα και το γειτονικό Πακιστάν, δυο κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια.

Η οργάνωση, το Κίνημα Αντίστασης (The Resistance Front, TRF) δεν είναι παρά «εντολοδόχος» του τζιχαντιστικού κινήματος Λασκάρ-ι-Τάιμπα (LeT), που έχει έδρα το Πακιστάν, ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ευθυγραμμιζόμενος έτσι με τη θέση της ινδουιστικής εθνικιστικής κυβέρνησης της Ινδίας στο ζήτημα αυτό.

