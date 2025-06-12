Οι εργαζόμενοι της θυγατρικής στον Παναμά του αμερικανικού κολοσσού του κλάδου της μπανάνας Chiquita Brands προχώρησαν στην άρση των αποκλεισμών οδικών αξόνων και στον τερματισμό της απεργιακής κινητοποίησής τους –εξαιτίας της οποίας η διεύθυνση της επιχείρησης ανακοίνωσε χιλιάδες απολύσεις–, έπειτα από συμφωνία με κοινοβουλευτικούς.

Από την 28η Απριλίου, εργαζόμενοι της Chiquita στο κράτος της κεντρικής Αμερικής είχαν αποκλείσει δρόμους στην επαρχία Μπόκας δελ Τόρο, που βρέχεται από την Καραϊβική Θάλασσα, στα σύνορα με την Κόστα Ρίκα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που προώθησε η κυβέρνηση.

Οι αποκλεισμοί αυτοί προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στον τουριστικό τομέα και ελλείψεις εμπορευμάτων και καυσίμων, ενώ οδήγησαν επίσης στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Η κινητοποίηση των εργαζομένων υπολογίζεται πως προκάλεσε ζημία ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων στον αμερικανικό κολοσσό της μπανάνας, με τη διεύθυνση της επιχείρησης να αντιδρά ανακοινώνοντας τις απολύσεις 6.500 και πλέον εργαζομένων της στην επαρχία.

Ο δεξιός πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο υποσχέθηκε ωστόσο ότι θα προωθήσει σχέδιο νόμου που θα αποκαθιστά τα πλεονεκτήματα των εργαζομένων στον τομέα, ιδίως καλύτερες συντάξεις και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, αν αίρονταν οι αποκλεισμοί δρόμων.

Τα συνδικάτα των εργαζομένων δεσμεύτηκαν να «άρουν άμεσα τους αποκλεισμούς των δημόσιων δρόμων και να εγγυηθούν την ελεύθερη κυκλοφορία στην επαρχία Μπόκας δελ Τόρο», είπε χθες η πρόεδρος του κοινοβουλίου του Παναμά, η Ντάνα Καστανιέδα, αναφερόμενη στη συμφωνία που κλείστηκε έπειτα από δυο ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Ο συνδικαλιστής ηγέτης Φρανσίσκο Σμιθ δήλωσε πως οι εργαζόμενοι θα ανοίξουν τους δρόμους «για να αποκατασταθεί η κοινωνική «ειρήνη» στην Τσανγκινόλα, πόλη στην επαρχία Μπόκας δελ Τόρο όπου βρίσκεται εργοστάσιο της Τσικίτα.

Η απεργία είχε κηρυχθεί παράνομη από εργατοδικείο.

Η γραμματεία της παναμαϊκής Βουλής και οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων δεσμεύτηκαν να εγκρίνουν το νομοσχέδιο που ανήγγειλε ο πρόεδρος για τους εργαζόμενους στον κλάδο της παραγωγής μπανάνας, πυλώνα των εξαγωγών του Παναμά.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η κυρία Καστανιέδα θα έχει «επικοινωνία» με την επιχείρηση για να ενημερωθεί «σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης και των εργαζομένων της».

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερες για όσα διαμείφθηκαν στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν πως τα συνδικάτα επιδιώκουν να κλειστεί συμφωνία με την επιχείρηση για να επαναπροσληφθούν οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν.

Πηγή: skai.gr

