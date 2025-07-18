Το Περού «έχει καθήκον» να τιμωρήσει όσους διέπραξαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόνισαν χθες Πέμπτη ειδικοί του ΟΗΕ, καλώντας την κυβέρνηση του κράτους της Λατινικής Αμερικής να ασκήσει βέτο σε νόμο περί αμνηστίας για εγκλήματα διαπραχθέντα κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς εμφύλιας σύρραξης ανάμεσα στο κράτος και κινήματα ανταρτών της αριστεράς.

Ο νόμος αυτός, που υιοθετήθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο πριν από μια εβδομάδα και μένει πλέον να επικυρωθεί από την περουβιανή πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε, χορηγεί αμνηστία σε μέλη των δυνάμεων της τάξης και παραστρατιωτικών οργανώσεων σε βάρος των οποίων είχαν υποβληθεί μηνήσεις, διενεργούνταν έρευνες ή είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις για εγκλήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο κράτος και τις οργανώσεις Φωτεινό Μονοπάτι (SL, μαοϊστές) και Επαναστατικό Κίνημα Τουπάκ Αμάρου (MRTA, γκεβαριστές).

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Περού, που μαινόταν από το 1980 ως το 2000, άφησε πίσω κάπου 70.000 νεκρούς.

«Το Περού έχει καθήκον να ερευνήσει, να δικάσει και να τιμωρήσει τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τα εγκλήματα (δυνάμει) του διεθνούς δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης», θύμισαν σε ανακοίνωσή τους οι ειδικοί, που ενεργούν με εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, πάντως δεν εκφράζονται εξ ονόματος του διεθνούς οργανισμού.

Ο επίμαχος νόμος «παραβιάζει τους διεθνούς κανόνες», βάσει των οποίων «απαγορεύονται οι απονομές αμνηστίας ή χάριτος για τόσο σοβαρά εγκλήματα», υπογράμμισαν.

Ο νόμος περί αμνηστίας ενδέχεται να ανατρέψει τις ετυμηγορίες σε 156 υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει και να σταματήσει πάνω από 600 δικαστικές διαδικασίες σε εξέλιξη που αφορούν διαπραχθέντα την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, σημείωσαν.

Οι ειδικοί κάλεσαν την περουβιανή κυβέρνηση να «κάνει χρήση του συνταγματικού δικαιώματός της να προβάλει το βέτο της εναντίον του νόμου αυτού, ο οποίος παραβιάζει ξεκάθαρα διεθνείς υποχρεώσεις του Περού».

Συγγενείς θυμάτων, με «αγανάκτηση, οδύνη και οργή» χαρακτήρισαν τον νομοσχέδιο «παράνομο» και «άδικο».

Πηγή: skai.gr

