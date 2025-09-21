Η αναγνώριση από τη Βρετανία παλαιστινιακού κράτους είναι «ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς, προσθέτοντας ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών, επιτρέποντας στην Παλαιστίνη να ζήσει δίπλα στο Ισραήλ με «ασφάλεια, ειρήνη και καλή γειτονία».

Ο Αμπάς δήλωσε ότι άμεση προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, «η είσοδος βοήθειας, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων [και] η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας».

Οι χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος αυτήν την εβδομάδα κάνουν ένα μη αναστρέψιμο βήμα που διατηρεί ζωντανή τη λύση των δύο κρατών και φέρνει πιο κοντά την παλαιστινιακή ανεξαρτησία και κυριαρχία, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν.

«Τώρα είναι η ώρα. Αύριο είναι μια ιστορική ημερομηνία πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε. Δεν είναι το τέλος», πρόσθεσε η Σαχίν μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ραμάλα.

«Είναι μια κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία. Μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο αύριο, αλλά είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, την οποία πρέπει να οικοδομήσουμε και να ενισχύσουμε», τόνισε, αναφερόμενη στη σχεδόν διετή στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

