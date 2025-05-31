Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παλαιστίνη: «Βολές» κατά Ισραήλ για την απαγόρευση της επίσκεψης αραβικής αντιπροσωπείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η αντιπροσωπεία υπουργών από αραβικές χώρες που επρόκειτο να μεταβεί αύριο στη Δυτική Όχθη και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστίνης, Αμπάς

Δυτική Όχθη

Η αντιπροσωπεία υπουργών από αραβικές χώρες που επρόκειτο να μεταβεί αύριο, Κυριακή, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατήγγειλε σήμερα την «απαγόρευση» από το Ισραήλ της επίσκεψης αυτής, αφότου Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πως η χώρα του «δεν θα συνεργαστεί» με την πρωτοβουλία αυτήν.

Σε κοινή ανακοίνωση, η αντιπροσωπεία καταδικάζει «την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την επίσκεψη της επιτροπής στη Ραμάλα και τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Κράτους της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δυτική Όχθη Ισραήλ Μαχμούντ Αμπάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark