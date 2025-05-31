Η αντιπροσωπεία υπουργών από αραβικές χώρες που επρόκειτο να μεταβεί αύριο, Κυριακή, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατήγγειλε σήμερα την «απαγόρευση» από το Ισραήλ της επίσκεψης αυτής, αφότου Ισραηλινός αξιωματούχος είπε πως η χώρα του «δεν θα συνεργαστεί» με την πρωτοβουλία αυτήν.

Σε κοινή ανακοίνωση, η αντιπροσωπεία καταδικάζει «την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την επίσκεψη της επιτροπής στη Ραμάλα και τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Κράτους της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.