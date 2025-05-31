Λογαριασμός
Η Ουκρανία εκκενώνει χωριά στη μεθοριακή περιφέρεια Σούμι, υπό τον φόβο ρωσικής επίθεσης

Εντολή υποχρεωτικής απομάκρυνσης στους κατοίκους 11 χωριών, λόγω «βομβαρδισμών»,

ουκρανια χωριά

Οι αρχές της βορειοανατολικής περιφέρειας της Ουκρανίας Σούμι, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία, εξέδωσαν σήμερα εντολή υποχρεωτικής απομάκρυνσης των κατοίκων έντεκα χωριών λόγω «βομβαρδισμών», καθώς το Κίεβο φοβάται μια ρωσική επίθεση στην περιοχή.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένης της μόνιμης απειλής που επικρέμαται στη ζωή των αμάχων λόγω των βομβαρδισμών μεθοριακών κοινοτήτων», ανέφερε η περιφερειακή διοίκηση του Σούμι.

Πρόκειται για αρκετά χωριά κοντά στα σύνορα. Συνολικά, 213 κοινότητες της περιοχής έχουν τεθεί υπό εντολή εκκένωσης.

Οι περιφερειακές αρχές δεν ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ρωσική επίθεση, όμως η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει χωριά στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σήμερα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη άλλου ενός χωριού στην περιφέρεια Σούμι, του χωριού Βοντολάγκι, καθώς και του χωριού Νοβόπιλ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, έχασαν τη ζωή τους σε νυχτερινές ρωσικές επιδρομές στις ουκρανικές περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια (νότια). 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
