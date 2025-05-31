Οι αρχές της βορειοανατολικής περιφέρειας της Ουκρανίας Σούμι, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία, εξέδωσαν σήμερα εντολή υποχρεωτικής απομάκρυνσης των κατοίκων έντεκα χωριών λόγω «βομβαρδισμών», καθώς το Κίεβο φοβάται μια ρωσική επίθεση στην περιοχή.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένης της μόνιμης απειλής που επικρέμαται στη ζωή των αμάχων λόγω των βομβαρδισμών μεθοριακών κοινοτήτων», ανέφερε η περιφερειακή διοίκηση του Σούμι.

Πρόκειται για αρκετά χωριά κοντά στα σύνορα. Συνολικά, 213 κοινότητες της περιοχής έχουν τεθεί υπό εντολή εκκένωσης.

⚡️Ukraine orders mandatory evacuation from 11 additional villages in Sumy Oblast amid Russian troop buildup.



"(Russia) continues its terror of the borderlands, and our shared task is to save every life," Governor Oleh Hryhorov said in a statement. https://t.co/Rekdti45Ck — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 31, 2025

Οι περιφερειακές αρχές δεν ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ρωσική επίθεση, όμως η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει καταλάβει χωριά στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σήμερα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη άλλου ενός χωριού στην περιφέρεια Σούμι, του χωριού Βοντολάγκι, καθώς και του χωριού Νοβόπιλ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, έχασαν τη ζωή τους σε νυχτερινές ρωσικές επιδρομές στις ουκρανικές περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια (νότια).

