Ρούμπιο: «Απερίσκεπτη η απόφαση Μακρόν να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος»

Οι ΗΠΑ «απορρίπτουν κατηγορηματικά» την πρόταση του προέδρου της Γαλλίας - «Χαστούκι στο πρόσωπο των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου» δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Ρούμπιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «απορρίπτουν κατηγορηματικά» την πρόταση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Αυτή η απερίσκεπτη απόφαση εξυπηρετεί μόνο την προπαγάνδα της Χαμάς και υπονομεύει την ειρήνη. Είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου»,  πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη του ΟΗΕ 

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσαν ότι δεν θα παραστούν στην επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ που θα συζητηθεί η λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ

Η διάσκεψη, που αφορά τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Πίγκοτ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την αποστολή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με τρόπο που δεν θα επιτρέψει στη Χαμάς να τη λεηλατήσει, κατηγορώντας τη Χαμάς για «εργαλειοποίηση» της βοήθειας.

«Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα που προσπαθεί να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στη Γάζα, με τρόπο ώστε να μην καταλήγει στα χέρια της Χαμάς… Αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία πιέζουμε, να φτάσει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια εκεί», τόνισε.

